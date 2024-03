Prezydent Torunia rozdał nagrody i wyróżnienia

Nagrody Prezydenta Miasta Torunia

Ideą Nagrody Prezydenta Miasta Torunia jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą Toruniowi i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania naszego miasta w kraju lub za granicą. W roku 2024, obok nagród, przyznawane są także wyróżnienia. Kandydatów do nagród wskazują mieszkańcy, wysyłając w określonym terminie wniosek z uzasadnieniem do Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia.

21 marca 2024 r. w Dworze Artusa odbyła się gala wręczenia tych zaszczytnych wyróżnień.