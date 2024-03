Zwierzęcy koszmar w Toruniu: biegły wyda opinię. Psy i koty czekają na nowe domy

Przypomnijmy, że we wtorek 19 marca, po sygnale radnej Kamili Beszczyńskiej i zgłoszeniu prezesa Toruńskiego Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt Piotra Korpala, policja, z pomocą strażaków, weszła do siedziby fundacji "Toruńska kocia straż" przy ulicy Gagarina. Kobiecie prowadzącej tu "schronisko" odebrano jedenaście kotów i dziewięć psów. Odkryto też w kartonach i paczkach 37 martwych zwierząt. To głównie koty. Żywe zwierzęta były wychudzone i brudne, żyły w "schronisku" w fatalnych warunkach. W siedzibie fundacji panował bałagan, był straszny fetor.