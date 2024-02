Prof. Piotr Gliński kolejnym gościem toruńskich działaczy PiS. Spotkanie zaplanowano na poniedziałek

"Tworzymy #ProgramDlaTorunia” to najnowsza inicjatywa toruńskich samorządowców Prawa i Sprawiedliwości. Jej efektem ma być program dla miasta na lata 2024-2029. Ma on powstawać podczas spotkań mieszkańców Torunia z ekspertami z różnych dziedzin. Dwa takie mityngi już się odbyły - pierwszym gościem toruńskich działaczy PiS był były minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Tydzień później (12 lutego) do Torunia przyjechał Dariusz Piontkowski, były minister edukacji.

W czwartek, 15 lutego działacze lokalnych struktur PiS zapowiedzieli, że 19 lutego z mieszkańcami Torunia spotka się prof. Piotr Gliński, były wicepremier i minister kultury.