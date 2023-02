Promem na igrzyska w Helsinkach. Olimpijska opowieść Tadeusza Tulidzińskiego

Pan Tadeusz do dziś jest w doskonałej formie i chętnie dzieli się swoimi wspomnieniami sprzed lat. A trzeba przyznać, że są one bardzo ciekawe i pokazują, jak zmienił się sport od okresu powojennego do dziś. Nasz bohater rozpoczął bowiem występy w roli hokejowego bramkarza dość przypadkowo, a niewiele później… był już olimpijczykiem. Zaczęło się jednak nie od hokeja na trawie, a od piłki nożnej. Starsi kibice z Torunia doskonale pamiętają stary stadion Pomorzanina przy ulicy Bema, z bardzo charakterystyczną drewnianą trybuną. Obiekt znajdował się tam do przełomu lat 60. i 70. ub. wieku, gdy ustąpił miejsca osiedlu mieszkaniowemu i istniejącym do dziś wieżowcom. Przez długie lata był jednak domem toruńskich sportowców - oprócz lekkoatletów i piłkarzy swoich sił próbowali tam nawet… pionierzy powojennego żużla.

- Na to boisko chodziliśmy razem z kolegami jeszcze w trakcie wojny i graliśmy różnymi piłkami-szmaciankami, oglądaliśmy też organizowane wówczas mecze - wspomina Tadeusz Tulidziński. - Okupacja wreszcie się skończyła, a Pomorzanin dopiero się organizował. Mieszkałem na ulicy Małachowskiego i razem z kolegami mieliśmy swoją dziką drużynę, tak samo jak miało ją Stare Miasto, jak miała ulica Grunwaldzka. Z tych dzikich drużyn trener Konrad Kamiński, który później trafił do Bydgoszczy, wybierał najlepszych do sekcji piłki nożnej w Pomorzaninie. Wybrał również mnie i w ten sposób zostałem zawodnikiem. Grałem jako obrońca, nawet w II lidze. Na starym stadionie na Bema trenowaliśmy jednak wszyscy razem. Po którymś treningu piłkarskim schodziłem z boiska, a obok koledzy trenowali hokej na trawie. Brakowało im akurat bramkarza, bo Henryk Norkowski przeszedł do Bydgoszczy. Dla żartu powiedzieli, żebym spróbował. Zgodziłem się i okazało się, że jestem dobry. Już po jednym treningu zostałem zgłoszony do drużyny na turniej. A po tym turnieju, w Gliwicach, od razu zostałem powołany do kadry narodowej, na rok przed igrzyskami w Helsinkach. W piłce nożnej nie byłem na tyle dobry, żeby trafić do reprezentacji, a tu udało się tak szybko. Zrezygnowałem więc z grania w piłkę i skupiłem się na hokeju na trawie.