Proszenie o pomoc jest męskie! Telefon zaufania dla mężczyzn pomógł już 670 mężczyznom

Od 2021 roku pomagają mężczyznom

Krzywdzący stereotyp

Podczas rozmowy nie ma ograniczeń czasowych. Rozmowy trwają często ponad godzinę, a jeśli potrzeba, to nawet i dłużej. Wszystko po to, by dzwoniący otrzymał wsparcie, jakiego potrzebuje, zwłaszcza że sytuacja mężczyzn w kontekście zdrowia psychicznego jest trudniejsza niż kobiet. Na co dzień spotykają się z utartym stereotypem mężczyzny, który musi być silny, musi radzić sobie z każdą przeciwnością losu. W dodatku dużo częściej uciekają w agresję i uzależnienia, co ma być próbą poradzenia sobie z problemami, z jakimi się mierzą.