Te koty najdłużej czekają na dom w toruńskim schronisku! Kto im go podaruje z okazji Światowego Dnia Kota?

FUEGO to ok. 6-letni, przemiły kocurek, który uwielbia zabawki. Jego ulubiona to demoniczna myszka błyskająca czerwonymi oczami.Fuego może zamieszkać ze starszymi dziećmi, odnajdzie się zarówno w domu osoby/osób zapracowanych, jak i w pełnej rodzinie chętnej do wspólnych zabaw. Jest mądry, jeśli ma się zająć sobą — da radę, jak ma wejść w interakcję — zrobi to bardzo chętnie. Przyjdzie się poprzytulać, zawoła, że miska pusta, zaczepi do zabawy.

Anna Kleszcz/Schronisko dla Zwierząt w Toruniu