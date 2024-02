Na UMK zbliża się V Charytatywna Gala Copernicana. W tym roku odbędzie się też charytatywny bal.

Samorząd Studencki oraz Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu po ponad rocznej przerwie powraca z Charytatywną Galą Copernicaną. Odbędzie się ona 1 marca w Auli UMK. Tradycyjnie nie zabraknie licytacji. Zebrane fundusze zostaną przekazane na profilaktykę zdrowia psychicznego społeczności studenckiej.

Pierwszego marca studenci wybiorą najlepszych

Charytatywna Gala Copernicana organizowana przez Samorząd Studencki wraz z Samorządem Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu to już tradycja. W tym roku odbędzie się po raz piąty. Aula UMK rozbłyśnie pięknymi światłami już 1 marca 2024 roku o godz. 19.00. Gala jest ważnym wydarzeniem dla całej społeczności studenckiej, ponieważ odbywa się na niej plebiscyt. W tym roku wyłoniono osiem kategorii: MADE BY STUDENT – najlepszy projekt studencki,

STUDENT NA 5+ – wzór studenta,

DOKTORANT NA 5+ – wzór doktoranta,

ZAKRĘCENI W NAUCE – najlepsze koło naukowe,

DZIEKAN PRO – najlepszy prodziekan ds. studenckich,

POWOŁANY DO NAUCZANIA – najlepszy wykładowca,

Z SERCEM DO STUDENTA – najlepszy dziekanat,

BEST OF 16 – najbardziej zaangażowany wydział.

Zgłoszenia odbywały się za pomocą specjalnego formularza, który został zamknięty 5 lutego. Podczas gali zwycięzcom plebiscytu zostaną wręczone specjalne statuetki, by docenić ich zaangażowanie w naukę, pomoc drugiej osobie czy dobre podejście do studenta. Nie jest to jednak jedyna atrakcja wieczoru. Samorządy zadbały o doskonałą oprawę muzyczną oraz gościa specjalnego, o którym poinformują niedługo w swoich mediach społecznościowych. Na razie musi to pozostać niespodzianką!

Licytacje na wsparcie zdrowia psychicznego

Gala Copernicana nie bez powodu nazywa się Charytatywną. Głównym wydarzeniem wieczoru jest licytacja, z której uzyskane fundusze zostaną przekazane na profilaktykę zdrowia psychicznego społeczności studenckiej. Wsparcie psychologiczne, które na UMK już działa, stale potrzebuje rozwoju, ponieważ wielu studentów i pracowników Uniwersytetu mierzy się z wieloma problemami, z którymi nie mogą poradzić sobie samodzielnie. Aby licytacja była jak najbardziej udana, wciąż można przekazywać fanty, które na nią trafią. Nie musi być to nic wielkiego – czapka wykonana na drutach, torba z własnoręcznie namalowanym napisem, zestaw filiżanek, kilka książek… Każda rzecz się przyda! Wystarczy wejść na Facebooka Samorządu Studenckiego, odszukać wydarzenie o nazwie „V Charytatywna Gala Copernicana” i odszukać formularz zgłoszeniowy o przekazaniu fantu.

- Każdy może przekazać fant na licytację i może być to osoba spoza Uniwersytetu - zaznacza Marta Kuta, przewodnicząca Samorządu Studenckiego UMK. Aby każdy mógł zyskać dostęp do śledzenia V Charytatywnej Gali Copernicany, Samorząd Studencki oraz Samorząd Doktorantów UMK zadbali o to, by odbyła się transmisja na żywo. Będzie ona wyświetlana na Facebooku Samorządu Studenckiego UMK. Na Charytatywną Galę Copernicanę może wybrać się natomiast każdy, kto chciałby wziąć udział w wydarzeniu i wesprzeć cel. - Gala jest głównie skierowana do społeczności akademickiej, ale wstęp nie jest w żaden sposób biletowany. Wydarzenie jest otwarte - mówi Marta Kuta.

Studenci organizują Bal Charytatywny

Tegoroczna Charytatywna Gala Copernicana została także urozmaicona o I Kopernikański Bal Charytatywny. Jest to inicjatywa nowa, ale równie szczytna. Tuż po Gali Aula UMK przemieni się w salę balową. Samorząd Studencki UMK wraz z Fundacją Amicus postanowili zorganizować bal, którego celem jest zebranie środków na profilaktykę zdrowia psychicznego społeczności studenckiej. Jest to wydarzenie skierowane wyłącznie do niej. Z pewnością będzie to noc pełna zabawy i uśmiechu. Społeczność uniwersytecka już może zapisywać się na wydarzenie poprzez specjalny formularz, który znajduje się na wydarzeniu na Facebooku pod nazwą „I Kopernikański Bal Charytatywny”.

Wideo 48 drużyn i 3 kraje czyli mistrzostwa świata w nowym wydaniu