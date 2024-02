Protest rolników w Toruniu i okolicy. Trwał krócej niż zapowiadano, były utrudnienia

Protesty rolników w całej Europie

Przypomnijmy, że rolnicy protestowali między innymi z powodu decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej przedłużenia do czerwca 2025 roku bezcłowego handlu towarami rolnymi z Ukrainą. Także przeciw założeniom Wspólnej Polityki Rolnej i wymogom, które narzuca gospodarstwom rolnym pakiet Zielony Ład. Chodzi o ugorowanie 4 procent gospodarstwa oraz ograniczenie stosowania pestycydów w uprawach roślin. Efektem tego mają być rosnące koszty i malejące zyski w rolnictwie. Protesty rolników ogarnęły prawie całą Unię Europejską. Komisja Europejska zaczęła łagodzić swoje stanowisko. Nie zadowoliło to rolników. Polsce postanowili wyjechać w piątek 9 lutego w ramach protestu na drogi, nazywając tę akcję strajkiem generalnym.

Protest zorganizowano także w Toruniu i okolicy. Rozpoczął się w piątek około godziny 6. Polegał na wolnej jeździe ciągników i innych maszyn rolniczych głównymi drogami prowadzącymi do Torunia, wjeździe do miasta i wyjeździe po nawrocie. W ciągu dziesięciu godzin protestujący wykonali kilka takich rund.

Wielka akcja protestacyjna

- Protestujemy także w imieniu mieszkańców miast - mówił Mateusz Bartel, jeden z organizatorów protestu. - Wszyscy chcemy przecież zdrowo jeść. Niestety, na nasz rynek dopuszczane są produkty z Ukrainy, które zawierają szkodliwe substancje, rakotwórcze. Tam nie ma zakazu stosowania środków chemicznych, które w Unii Europejskiej są zakazane od 20 lat. Produkty z Ukrainy to dla nas niezdrowa konkurencja. Takie same są cele rolników protestujących w innych państwach Unii Europejskiej, to protesty przeciw Wspólnej Polityce Rolnej. Unia Europejska naciska też, byśmy 4 procent swoich gospodarstw nie uprawiali, by leżały odłogiem. Gdzie jest w tym sens, jeśli mówi się o problemie głodu na świecie.