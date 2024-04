Prowadzi wege-bistro „Chwast Prast” i zaraża wiedzą o zdrowotnych właściwościach roślin

Warsztaty wśród dzikich roślin

Wiosna to idealny czas, aby wyruszyć na spacer w poszukiwaniu młodych roślin. Uczestnicy warsztatów zbiorą m.in.: pokrzywy, korzenie wiesiołka czy podagrycznik , które w późniejszym czasie staną się składnikami potraw przygotowywanych w drugiej części warsztatów.

– Najbliższe warsztaty kulinarne są jednymi z serii cyklicznych wydarzeń. Tym razem zabiorę uczestników do Olenderskiego Parku Krajobrazowego, ale nie będziemy tylko gotować. Najpierw wybierzemy się na spacer, by poznać jadalne rośliny, nauczyć się je rozpoznawać i dowiedzieć się, w jaki sposób się je przygotowuje – opowiada Filip Malinowski.

W najbliższą niedzielę, 7 kwietnia w Olenderskim Parku Krajobrazowym obędą się pierwsze w tym roku wiosenne warsztaty kulinarne. Nie będzie to jednak coś, co powszechnie znamy. Poprowadzi je Filip Malinowski, prezes Fundacji Zdrowego Życia, organizator licznych warsztatów kulinarnych poświęconych dzikim roślinom jadalnym i właściciel znanej toruńskiej restauracji Chawst Prast.

– Daniem głównym będą pyzy z pokrzywami. Zrobimy także zupę z kiszonego barszczu, a na deser racuchy. A wszystko to w zabytkowej Chacie Menonickiej, gdzie znajduje się piec opalany drewnem – opowiada Filip Malinowski. – Najważniejsze jest jednak to, by uczestnicy nie tylko ugotowali swoje potrawy, ale przede wszystkim poznali ich właściwości.

Jak podkreśla Malinowski, im świeższe jedzenie, tym lepsze dla naszego organizmu – niezależnie od tego, czy będzie przygotowane wyłącznie z roślin, czy także z mięsa. Uprzemysłowienie żywności sprawiło, że poniekąd stracono dostęp do świeżych produktów. Wiele z nich jest specjalnie konserwowanych, by były zdatne do użytku przez długi czas.