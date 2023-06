Prymusi z Kujawsko - Pomorskiego nagrodzeni statuetkami

- To wielka satysfakcja i przyjemność gościć wybitnych młodych ludzi. Gratuluję wam wspaniałych osiągnięć i życzę sobie, aby nigdy nie zabrakło tak ambitnych i zaangażowanych osób, bo to wy będziecie w przyszłości rozwijać nasze województwo, sprawiać, że będzie ono bardziej innowacyjne i konkurencyjne. To właśnie wy jesteście przyszłością regionu - mówił marszałek Piotr Całbecki.

Prymusi Kujaw i Pomoza - czego dotyczą poszczególne programy?

Prymus Kujaw i Pomorza to marszałkowskie wsparcie skierowane do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, liceów, techników i szkół branżowych z województwa kujawsko-pomorskiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki oraz przedsiębiorczości. W roku szkolnym 2022/2023 wsparcie trafiło do 501 młodych ludzi. Wśród nich jest 149 uczniów szkół podstawowych i 352 szkoły ponadpodstawowe. Najliczniej reprezentowane szkoły to Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu.