Ptaki bytujące w Toruniu, czyli kilka słów o gatunkach, zagrożeniach i pomocy

Ptaki są ważną częścią przyrody. I choć dla sporej części torunian mogą być one niewidoczne, udało nam się dotrzeć do informacji, że gatunków w naszym mieście jest całkiem sporo. Anna Wiśniewska, biolożka i miłośniczka ekologii, ptaki obserwuje i fotografuje od 5 lat. Zaczęła od projektu „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony gatunków ptaków siewkowych”. W rozmowie z Nowościami podzieliła się wieloma informacjami na temat ptaków, postępowania z nimi i czekających na nie niebezpieczeństw.

Czy można w Toruniu dostrzec nietypowe gatunki, czy raczej są to same gołębie, krukowate i wróble?

Toruń pełen jest ptasich ciekawostek – położenie nad Wisłą potrafi przyciągnąć nawet ptaki zupełnie niecharakterystyczne dla naszego regionu, takie jak świergotek nadmorski zimujący w naszej przystani 2 lata temu. Wraz z mrozami na drzewach pojawiają się całe stada jemiołuszek, a na wodach rzadkie gatunki kaczek, np. rożeniec, krytycznie zagrożony wyginięciem w naszym kraju. Możemy być pewni spotkania wielu ciekawych i kolorowych ptaków – mandarynki, zimorodki czy dzięcioły zielone. Sama w Toruniu zaobserwowałam około 130 gatunków ptaków. Większość z nich można spotkać bez większego wysiłku. Zagrożenia w mieście, z jakimi spotykają się ptaki – co jest najgroźniejsze? Czy zawsze jest to człowiek?

Tak, zawsze jest to człowiek, a raczej sposób, w jaki przekształcił on naturalne środowisko. Jako duże zagrożenie uznaję wszelkie szklane powierzchnie. Często prowadzą do kolizji ptaków z szybą, które kończą się zgonem. Przy większych toruńskich ulicach możemy znaleźć ekrany z sylwetkami czarnych ptaków, ale najlepszym wyjściem jest naklejanie małych naklejek, z zachowaniem zasady niepozostawiania wolnej powierzchni większej niż wymiary dłoni.

Wpływ nocnego życia na funkcjonowanie ptaków Hałas ruchu samochodowego oczywiście wpływa na lęgi i ogólny dobrostan ptaków, jednak niestety nie jesteśmy w stanie zbyt wiele z tym zrobić. Zanieczyszczenie nocnego nieba światłem mocno wpływa na rytm dobowy ptaków, a także może istotnie zaburzać ich coroczne migracje. Rozwiązanie problemu nie jest proste. Można zadziałać bezpośrednio, zasłaniając w nocy okna czy stawiając uliczne lampy z zadaszeniami nakierowującymi światło tylko tam, gdzie jest taka potrzeba, jednak i tak pozostaje jeszcze kwestia rozproszonego światła pochodzącego np. z samochodowych reflektorów.

Dokarmianie ptaków – tak czy nie?

Obecnie zaleca się dokarmianie ptaków ze względu na silne przekształcenie ich siedlisk przez człowieka, które spowodowało zubożenie naturalnych źródeł pokarmu. Trzeba jednak dokarmiać według zasad, stosując odpowiedni pokarm – zboża, orzechy, warzywa. Nigdy dobrym rozwiązaniem nie są resztki z talerza, a zwłaszcza chleb i inne wypieki, które wyjątkowo szkodzą ptakom. Warto też wrócić uwagę również na czystość karmnika, by ptaki nie zarażały się wzajemnie chorobami zakaźnymi.

Imprezy na świeżym powietrzu (szczególnie nad Wisłą), które odbywają się do rana – jak wpływają na ptaki?

Nocna głośna muzyka bardzo dobrze niesie się nad Wisłą, docierając nawet do dalekich zakątków lewobrzeża. Imprezy dzieją się podczas samego środka sezonu lęgowego większości gatunków ptaków. Np. w niemal bezpośrednim sąsiedztwie „Laby” stoi specjalna wieża ze skrzynkami lęgowymi dla jerzyków, a w najbliższych zadrzewieniach swoje gniazda ma bardzo wiele ptaków, więc w tym przypadku obawiam się, że negatywny wpływ jest spory. Czy gołębi bytujących na Starym Mieście w Toruniu należy się bać?

Niestety wiele w tym prawdy. Gołębie miejskie przez liczne i gęste skupienia, w których żyją, przenoszą wiele chorób, często groźnych dla człowieka. Wystarczy odstraszać je od swojego najbliższego otoczenia i nie dopuścić do założenia przez nie gniazda na przykład na balkonie. To powinno zabezpieczyć nas m.in. przed kleszczo-podobnymi pasożytami, alergiami czy chorobotwórczymi bakteriami grzybów.

Jak postępować ze znalezionym i rannym ptakiem?

Niestety bez obeznania bardzo łatwo jest o błędne zachowania, takie jak podawanie ptakowi wody po zderzeniu z szybą albo głaskanie stresujące go jeszcze bardziej. Najlepiej jest jak najszybciej przenieść go do miejsca, w którym panują 3 łatwe do zapamiętania warunki (CCC) – cicho, ciemno i ciepło. Jeśli mamy możliwość, najlepiej od razu zgłosić to do odpowiedniej organizacji.

Gdzie zgłosić rannego ptaka?

W naszym mieście wystarczy wybrać numer straży miejskiej, która przekieruje nas do osób zajmujących się dzikimi zwierzętami. Patrol Eko powinien wtedy przyjechać i zapewnić choremu ptakowi profesjonalną opiekę. Nie należy pomagać na własną rękę, chociażby dlatego, że dłuższe przetrzymywanie w domu dzikich zwierząt jest w Polsce nielegalne. Jak wielkim zagrożeniem dla ptaków są koty wychodzące lub wolno bytujące?

Jest to bardzo duże zagrożenie dla ptaków. Często nawet dobrze karmione, chętnie polują na wszystko, co się rusza. Szacuje się, że w samych Stanach Zjednoczonych te zwierzęta domowe zabijają prawie 2,5 miliarda ptaków rocznie, co pozycjonuje kota domowego na bardzo silnym pierwszym miejscu wśród przyczyn nienaturalnej śmierci u dzikiego ptactwa. Robisz też zdjęcia – jak trudno jest fotografować ptaki?

Ptaki są bardzo wdzięcznymi obiektami fotografii. Są jednak gatunki, które fotografować jest bardzo trudno, a nawet samo zobaczenie ich jest nie lada wyzwaniem – m.in. słowiki czy wilgi. Ptaki w mieście są zdecydowanie mniej płochliwe. Jest wiele aspektów, o które trzeba zadbać, żeby zrobić dobre zdjęcia, np. pozycja względem światła, kamuflaż, czy precyzja ręki. Moja fotografia ma charakter dokumentacyjny.