Wybory na prezydenta Torunia. Tak było w jedynej dotąd drugiej turze

Po raz drugi w historii bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast dojdzie do drugiej tury wyborów prezydenta Torunia. Jaki był przebieg tej poprzedniej w roku 2002?

W ponad 20-letniej historii bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do drugiej tury wyborów prezydenta Torunia doszło tylko raz, przy okazji tych pierwszych, w roku 2002.

Wybory na prezydenta Torunia. Będzie druga tura po 22 latach

W wyborach na prezydenta Torunia w roku 2002 wystartowało pięciu kandydatów. Uzyskali oni następujące wyniki: Adam Banaszak - 7657 głosów,

Grzegorz Górski - 5540 głosów,

Krzysztof Makowski - 11 156 głosów,

Jan Wyrowiński - 11 938 głosów,

Michał Zaleski - 12 668 głosów.

Żaden z kandydatów nie zdobył więcej niż połowy ważnie oddanych głosów i dlatego konieczna była druga tura wyborów na prezydenta Torunia. Przeszli do niej reprezentujący komitet Obywatele Torunia Jan Wyrowiński i Michał Zaleski z komitetu Czas na Gospodarza. Pierwszy z panów, należący do Unii Wolności, grupował środowiska centrowe i część prawicowych Torunia, rządzące po 1990 roku miastem. Komitet drugiego, bezpartyjnego, ale przez kilka lat należącego do klubu radnych SLD w Radzie Miasta, wyrósł z Toruńskiego Międzyosiedlowego Porozumienia Samorządowego, głoszącego konieczność zmian w Toruniu.

Różnica 730 głosów między Janem Wyrowińskim i Michałem Zaleskim w pierwszej turze zapowiadała duże emocje w drugiej. Doszło do niej w niedzielę 10 listopada. Sztab i zwolennicy Jana Wyrowińskiego spotkali się w pubie "Czarna Oberża" przy ulicy Rabiańskiej (dziś to restauracja "Oberża"), Michała Zaleskiego - w "Cafe Stary Młyn" przy ulicy Przedzamcze 6b (dziś mieści się tu restauracja "Piernicova"). W jednym i drugim miejscu wieczór wyborczy zaczął się o godzinie 20 - taka była wówczas godzina zamknięcia lokali wyborczych.

Gośćmi sztabu wyborczego Jana Wyrowińskiego był między innymi ówczesny prezydent Torunia Wojciech Grochowski oraz obecny marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, wówczas członek zarządu Torunia, a niedługo potem podwładny... Michała Zaleskiego w Urzędzie Miasta Torunia. Były też legendy opozycji demokratycznej w Toruniu w czasach PRL-u: Stanisław Śmigiel i Antoni Mężydło. Wyniki spływające z komisji wyborczych były notowane i sumowane na specjalnie ustawionej tablicy.

W sztabie Michała Zaleskiego oprócz działaczy wspomnianego TMPS pojawili się ci ze stowarzyszenia Ordynacka. Znany wówczas toruński biznesmen Radzimir Prus-Grobelski uwieczniał wydarzenia amatorską kamerą filmową. Tu dyżur przy telefonie pełnili Andrzej Szmak i były dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Ryszard Kłosowski, którzy zbierali wyniki z komisji.

Wybory na prezydenta Torunia. Tak było w drugiej turze w roku 2002

Wyniki spływające do obu sztabów od początku były korzystne dla Michała Zaleskiego. Przed godziną 22 miał on zdecydowaną przewagę nad konkurentem. Przed godziną 23 w sztabie Michała Zaleskiego zaczęło się świętowanie - było już wiadomo, że został prezydentem Torunia na kadencję 2002-2006. W sztabie Jana Wyrowińskiego już wcześniej pojawiło się przygnębienie. Ostatecznie Michał Zaleski wygrał 810 głosami. Głosowały na niego 21 432 osoby, na Jana Wyrowińskiego - 20 622. W porównaniu z pierwszą turą Michałowi Zaleskiemu przybyły 8764 głosy, jego konkurentowi - 8724 głosy.

Więcej szczegółowych wyników wyborów w Toruniu sprawdzisz >>> TUTAJ <<< Bardzo słaba była frekwencja w drugiej turze wyborów na prezydenta Torunia w roku 2002. Wyniosła 26 procent. W pierwszej była zresztą niewiele lepsza - około 30 procent.

Druga tura wyborów w Toruniu. Kiedy poznamy prezydenta Torunia?

Kolejne wybory na prezydenta Torunia - w roku 2006, 2010, 2014 i 2018 - były rozstrzygane w pierwszej turze. Wygrywał w nich Michał Zaleski. Do powtórki z roku 2002 dojdzie w niedzielę 21 kwietnia 2024 roku. W drugiej turze wyborów ponownie znalazł się Michał Zaleski. Zmierzy się w niej z Pawłem Gulewskim z Koalicji Obywatelskiej. Będzie jednak w innej sytuacji niż prawie 22 lata temu. Tym razem to on musi gonić konkurenta, który w pierwszej turze zdobył 26 548 głosów (38,28 procent poparcia). Michał Zaleski miał ich 18 315 (26,41 procent).

Gorący będzie oczywiście wieczór wyborczy po drugiej turze w sztabach Pawła Gulewskiego i Michała Zaleskiego w niedzielę 21 kwietnia. Paweł Gulewski ze współpracownikami i sympatykami zbierze się - tak jak po pierwszej turze - w jednej z sal hotelu Bulwar. W przypadku Michała Zaleskiego będzie to sala w hotel Filmar. Emocje sięgną zenitu o godzinie 21, gdy zamknięte zostaną lokale wyborcze i zacznie się liczenie głosów. W porównaniu z pierwszą turą będzie znacznie prostsze. Nie będzie już przecież kart do głosowania w wyborach do Rady Miasta i sejmiku województwa - tylko karty z dwoma nazwiskami kandydatów na prezydenta. Można się spodziewać, że dane z komisji będą szybko spływać do sztabów i prezydent Torunia na kadencję 2024-2029 będzie znany około godziny 23.

