Ranking najbardziej wypadkowych miast w Polsce. Jak wypadł Toruń?

Miejsce w pierwszej połówce nie jest powodem do dumy, biorąc pod uwagę liczbę inwestycji w bezpieczeństwo ruchu drogowego w mieście (choćby liczbę nowych rond) i uczestnictwo od 2017 roku w Programie Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych i Rowerzystów.

Liczba kolizji i wypadków w Toruniu

W ubiegłym roku w Toruniu doszło do 2603 kolizji i wypadków. Oznacza to, że na 1000 mieszkańców tego miasta przypadło 13,3 zdarzenia drogowego. Najczęstszą ich przyczyną było niezachowanie bezpiecznej odległości. Z takim wynikiem Toruń nie wypadł korzystnie na tle całej Polski. Miasto zajęło 31. miejsce w zestawieniu 84 metropolii. Wyższy współczynnik wypadków i kolizji na 1000 mieszkańców odnotowano za to choćby w Inowrocławiu (19. m. - 14,3), Grudziądzu (21. m. - 14,2) i Bydgoszczy (22. m. - 14,1). W Kujawsko - Pomorskiem najlepiej prezentował się wynik Włocławka, który zajął 48. lokatę w tabeli z "wynikiem" 11,4.