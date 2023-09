Wypadek na budowie przy ul. Polnej w Toruniu! W cukrowni w Chełmży aż dwa dramaty przy pracy

Dwa wypadki w cukrowni w Chełmży. Ręka wciągnięta przez maszynę upadek ze zbiornika

Cukrownia to największy zakład przetwórstwa spożywczego w Chełmży i jeden z największych pracodawców mieście. W ubiegłym roku cukrownia obchodziła 140-lecie istnienia. Na co dzień do bezpieczeństwa pracy przykładana jest tutaj duża waga. Niestety, także i tutaj dochodzi czasem do wypadków. Tak było właśnie pod koniec sierpnia.