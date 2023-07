Ratujemy kocią rodzinę ze stodoły w Złotorii. Trwa zbiórka na leczenie matki i kociąt

- Kobieta, u której na posesji bytowały cztery kotki, nie widziała absolutnie nic złego w tym, że one co chwilę rodzą. Z olbrzymim trudem udało mi się ją nakłonić na możliwość zabrania kotek na zabieg sterylizacji- wyjaśnia Patrycja Maciąg. - Kiedy odbierałam kocice, żeby przewieźć je do lecznicy, ich właścicielka poinformowała mnie, że kotki są tylko trzy, czwartej nie ma. Wszystkie trzy kotki były już w ciąży. Udało się zapobiec przyjściu na świat 12 kociąt.