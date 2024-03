Wypłaty już lada dzień

Możesz dostać trzynastkę wcześniej

Według Moniki Kiełczyńskiej, regionalnego rzecznika prasowego ZUS, niektórzy beneficjenci mogą otrzymać swoją trzynastą emeryturę przed planowanym terminem. Zasada wypłat mówi, że jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, świadczenie powinno dotrzeć do klientów najpóźniej w ostatnim roboczym dniu przed planowanym terminem.

Trzy grupy osób nie dostaną trzynastki. A jakie to kwoty netto? Różnice mogą być duże

Kto może spodziewać się wcześniejszych wypłat?

Wysokość netto

Trzynaste emerytury będą równoważne najniższej emeryturze obowiązującej od marca 2024 roku, co oznacza kwotę 1620,67 zł netto.

Kto ma prawo do trzynastej emerytury?

Prawo do trzynastej emerytury mają osoby uprawnione do różnych świadczeń, takich jak emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna, rodzicielskie świadczenie uzupełniające, oraz inne wymienione w ustawie.