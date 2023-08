Robert Biedroń w Toruniu przedstawił kandydatów Nowej Lewicy i ostrzegał przed "Rydzykowem"

To on odmienił toruńskie Anioły. Jan Ząbik: - Klucz do sukcesu? Praca i charakter

Scheuring-Wielgus: "Mamy przygotowaną bardzo dobrą kampanię"

Centrum wszechświata we Włocławku

- We Włocławku zbudowaliśmy 300 mieszkań na wynajem, a 200 kolejnych jest w budowie. Mogę śmiało powiedzieć, że skoro udało się to we Włocławku - on jest dla mnie, co zrozumiałe, centrum wszechświata - to uda się to zrobić w całej Polsce, bo wiemy, jak to zrobić i zrobimy to.