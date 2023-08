Przegląd cen owoców i warzyw na Targowisku Manhattan w Toruniu. Jak dużo zapłacimy?

Ceny bez promocji

W markecie trochę taniej

W supermarketach podczas promocji ceny wypadają niższe. Dla porównania – w jednym z najpopularniejszych marketów aktualnie kilogram jabłek kosztuje 1,99 zł. Na targu zapłacimy od 2 do 5 zł/kg, w zależności od odmiany. Koszt marketowej papryki to 3,99 zł/kg w promocji. Na Manhattanie nieco wyżej, bo od 5 do 8 zł/kg.

Przy starym toruńskim moście drogowym w ubiegłym roku posadzono ok. 620 drzew. Sporo, do tego sadzonki były na ogół wysokie. Gdzie tych drzew dzisiaj szukać? Na zdjęciach sprzed kilku miesięcy widać,…

Najwięcej za borówki

Zeszły rok był tańszy?

W porównaniu do zeszłego roku niektóre ceny różnią się mniej, inne bardziej. Najbardziej wzrosła cena ziemniaków. – A będzie drożej przez suszę – mówią sprzedawcy. Różnica cen waha się od 2 do 5 złotych w zależności od produktu. Koszt niektórych owoców i warzyw został niezmienny, np. gruszki. W zeszłym roku za kilogram zapłaciliśmy ok. 6 zł, w tym roku jest podobnie – koszt waha się od 3 do 6 złotych.