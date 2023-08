Czy wiceprezydent Torunia szuka innej pracy? Co się dzieje z koalicją?

Kilka miesięcy przed wyborami samorządowymi sytuacja na toruńskiej scenie politycznej gmatwa się coraz bardziej. Dotyczy to przede wszystkim największego klubu w Radzie Miasta, czyli Koalicji Obywatelskiej, która już nie jest Koalicją Obywatelską. Przypomnijmy, że w czerwcu, podczas sesji absolutoryjnej, troje radnych klubu zagłosowało przeciw udzieleniu prezydentowi wotum zaufania. Dwoje było również przeciw udzieleniu absolutorium. Kilka dni później, na wniosek popierającej prezydenta większości, klub KO został rozwiązany, co w gruncie rzeczy oznaczało usunięcie trójki buntowników. Z klubu liczącego 11 radnych powstały dwa - jeden ośmio-, drugi trzyosobowy.

Czy wiceprezydent Torunia szuka innej pracy?

- Rozwiewam wszelkie wątpliwości o rzekomym zerwaniu porozumienia - stwierdził podczas wtorkowej konferencji prezydent Zaleski. - Żadnego zerwania nie było i nie ma. Porozumienie przestało obowiązywać w. momencie, gdy doszło do samorozwiązania klubu. Siłą rzeczy jeden z podmiotów porozumienia przestał istnieć i tym samym doszło do zakończenia biegu porozumienia.

Kiedy zakończy się współpraca prezydenta Zaleskiego z Pawłem Gulewskim?

A co z wiceprezydentem? Zgodnie z przepisami, swoich zastępców powołuje sam prezydent, jednak w Toruniu utarło się, że kandydatów na to stanowisko przedstawiają prezydentowi wchodzące w skład koalicji kluby.

Zwycięzcy czy przegrani?

Platforma Obywatelska wygrywa wybory do Rady Miasta od lat. Nigdy jednak nie była w stanie zdobyć decydującej większości. Nie wystawiła też kandydata, który w wyborach prezydenckich mógłby zagrozić Michałowi Zaleskiemu. W 2018 roku prawie 1/3 wyborców głosujących w wyborach do Rady Miasta na kandydatów KO, w wyborach prezydenckich poparła Michała Zaleskiego, a nie wystawionego przez Koalicję Tomasza Lenza. W 2014 roku partia swojego kandydata nie wystawiła w ogóle.

Co z tego zamieszania wyniknie?

Poza tym, jaką pozycję ma dziś Tomasz Lenz? Do niedawna przecież jego obecność na liście wyborczej stała pod znakiem zapytania. Ostatecznie kandyduje nie do Sejmu, ale do Senatu. No i na koniec: czy przedwyborcze wolty i obecne zamieszanie związane z poparciem dla Michała Zaleskiego, mogą wpłynąć na wizerunek Platformy Obywatelskiej?