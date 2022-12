Rockowa orkiestra z Charkowa dała show w Toruniu. Pieniądze z koncertu trafią do Ukrainy

W walizkach ubrania, kosmetyki i instrumenty

Do Polski dotarli w kwietniu. Daria Nikitina pochodzi z Połtawy, oddalonej o około 140 km od Charkowa. W swoim mieście uczyła w szkole muzycznej. Po wybuchu wojny wyjechała z kraju i trafiła do Prime Orchestra, w której gra na gitarze basowej – W moim mieście nie ma prądu ani ogrzewania. Moi rodzice mieszkają w zimnym, ciemnym domu – opowiada basistka. – Gdy wyjeżdżałam z Ukrainy pakowałam najpotrzebniejsze rzeczy: ubrania czy kosmetyki. Wzięłam też gitarę. Na miejscu nie miałabym jak pomóc – jestem z wykształcenia muzykiem, a koncerty się nie odbywają. Dlatego cieszę się, że mogę to zrobić poza granicami kraju.