Festiwal Probaltica w Toruniu. Tradycyjnie od 1 maja, w 20. rocznicę ważnego wydarzenia Marek Nienartowicz

Gwiazdą 31. Festiwalu Muzyki Krajów Bałtyckich będzie laureat II nagrody na XVI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina, w 2010 roku, Lukas Geniušas Facebook/profil Lukasa Geniušasa

Od 1 maja do końca czerwca potrwa w Toruniu 31. Festiwal Muzyki Krajów Bałtyckich "Probaltica". Jego hasło to "Bałtycka Unia Muzyczna", nawiązujące do 20. rocznicy wstąpienia nie tylko Polski do Unii Europejskiej. Festiwalowi patronują "Nowości".