Są kary dla Apatora Toruń za tor na Motoarenie. Robert Sawina zawieszony!

Mecz For Nature Solutions Apator Toruń - Włókniarz Częstochowa wzbudzał wiele emocji długo po jego zakończeniu. Goście mieli spore zastrzeżenia do stanu toru. I faktycznie, nawierzchnia była bardzo wymagająca i nierówna. Sami gospodarze za to zresztą drogo zapłacili, bo w arcyważnym wyścigu 13. stracili po upadku Roberta Lamberta. - Jeśli tak doświadczony zawodnik ma kłopot, to z torem nie było w porządku. Był przygotowany bardzo słabo. Z jakichś powodów Toruń miał wolną rękę w tej kwestii - skomentował Mikkel Michelsen, jeden z liderów Włókniarza.

Podobnego zdania była Komisja Orzekająca Ligi, która zajęła się tematem. Uznano, że nawierzchnia nie zapewniała płynnej jazdy i możliwości wyprzedzania na całej długości i szerokości. Podkreślono również, że w niektórych miejscach – w szczególności na wyjściu z pierwszego łuku – z powodu tworzących się kolein i nierówności zanotowano upadki zawodników.