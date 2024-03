"Samochodówka" świętuje. Szkołę w Toruniu odwiedziła Akademia Młodego Mechanika

Święto Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu nawiązuje do daty urodzin patrona tej placówki - generała Józefa Bema. Urodził on się w Tarnowie 14 marca 1794 roku (zmarł w 1850 roku)

Święto toruńskiej "samochodówki": nagroda z ministerstwa i prezent od prezydenta

Obchody Święta Szkoły rozpoczęły się od części oficjalnej. W jej trakcie poinformowano o nagrodzie finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla orkiestry funkcjonującej przy "samochodówce". Obchodzi ona 40-lecie istnienia. Uczestniczący w obchodach prezydent Michał Zaleski przekazał w imieniu władz miasta prezent dla ZSS - to podnośnik do motocykli. Przyda się on w Szkolnej Akademii Renowacji, gdzie odnawiane są stare pojazdy.