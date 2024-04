Dzień Ziemi 2024 w Toruniu. Można pozbyć się wielkich śmieci i wziąć udział w warsztatach

Zbliża się Dzień Ziemi. Z tej okazji Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania organizuje wiosenne porządki. W ramach akcji można oddać zalegające odpady wielkogabarytowe za darmo. Szkoła Leśna na Barbarce organizuje także specjalne warsztaty.

Oddaj odpady wielkogabarytowe za darmo

Dzień Ziemi jest jednym z największych świąt ekologicznych. Powstało po to, by uświadamiać, jak ważną kwestią jest ochrona środowiska oraz pogłębiający się kryzys klimatyczny. Przypada ono na 22 kwietnia. Pierwszy w historii Dzień Ziemi odbył się w 1970 roku. Do jego organizacji przyczyniły się wydarzenia z 1969 roku, kiedy w miejscowości Santa Barbara doszło do wycieku ropy, wskutek czego zginęło ok. 10 tys. zwierząt i ptaków.

Już po raz ósmy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania postanowiło przyłączyć się do obchodów Dnia Ziemi. Z tej okazji w sobotę, 20 kwietnia mieszkańcy Torunia będą mogli pozbyć się odpadów wielkogabarytowych zupełnie za darmo. Warto więc przeszukać piwnice, garaże czy strychy, by odnaleźć zalegające i niepotrzebne przedmioty. Wśród nich mogą znaleźć się stare meble, dywany, zużyte sprzęty RTV lub AGD. Aby się ich pozbyć, wystarczy dostarczyć je do mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zatrzyma się on w trzech lokalizacjach i godzinach:

Godz. 9.00–10.00 – parking przy markecie Intermarche, ul. Ugory 4,

Godz. 11.00–12.00 – Centrum Handlowe Atrium Copernicus, ul. Żółkiewskiego,

Godz. 13.00–14.00 – kościół o.o. franciszkanów przy ul. Poznańskiej.

Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne trafią do specjalnych kontenerów, podstawionych przez MPO. Torunianie mogą także dostarczyć samodzielnie zalegające odpady do dwóch pozostałych punktów PSZOK przy ul. Kociewskiej 35 oraz przy ul. Dwernickiego 15-15a.

Warsztaty o drzewach

Szkoła Leśna na Barbarce z okazji Dnia Ziemi organizuje dla mieszkańców Torunia oraz okolic warsztaty dendrologiczne ze specjalistą. Odbędą się one w poniedziałek, 22 kwietnia w godz. 16.30-18.30. Uczestnicy będą mieli okazję podyskutować o roli drzew w życiu człowieka oraz poznają korzyści i zagrożenia, jakie niosą one mieszkańcom miast. Ponadto uczestnicy zapoznają się z chorobami drzew, zajrzą do ich wnętrza i sprawdzą, jakie organizmy je zamieszkują.

W godz. 17.30-18.30 odbędzie się także panel dyskusyjny poświęcony sadzeniu i pielęgnowaniu drzew. Pojawią się na nim przedstawiciele Wydziału Środowiska i Ekologii UMT. Będzie to okazja do poruszenia tematu, co zrobić, by Toruń stał się zieleńszym i przyjaznym przyrodzie miastem. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na warsztaty oraz spotkanie obowiązują zapisy pod numerem telefonu 56 657 60 85.

