Sanah znów w Toruniu. Ostatnie bilety wciąż są dostępne! Kogo jeszcze wiosną zobaczymy na toruńskich scenach?

Poszukiwania biletów na koncert Sanah wciąż trwają

Niebajkowe ceny na Bajkową Sanah w Toruniu

Pierwszy toruński koncert Sanah odbędzie się w środę na Arenie Toruń. Artystka zaprasza na „Dancing”, czyli muzyczną rozgrzewkę z jej najbardziej znanymi, skocznymi utworami. Drugi koncert w CKK Jordanki odbędzie się w czwartek pod szyldem „Poezyje i nie tylko”. Sanah zaprezentuje wówczas poezję śpiewaną w różnej aranżacji. Bilety na oba koncerty rozeszły się bardzo szybko, choć ich ceny były wysokie. Za koncert w Arenie Toruń trzeba było zapłacić: od 139 do 239 złotych za miejsce siedzące (cena biletu różniła się w zależności od wyboru miejsca oraz puli sprzedaży) lub od 159 do 259 złotych za miejsce stojące, tzw. płytę. Biletów w cenie 259 złotych za miejsce stojące jeszcze trochę zostało i wciąż można zakupić je w należącym do eventim.pl serwisie fansale.pl.

Drugi koncert Sanah w CKK Jordanki odbił się głośnym echem ze względu na ceny biletów. Za najtańszy bilet w puli pierwszej należało zapłacić 399 złotych. Po wyprzedaniu puli pierwszej ceny wzrosły do 429 oraz 449 złotych. Co ważne, są to miejsca najdalej sceny. Za te najbliżej, należało zapłacić – w pierwszej puli 549 złotych, w drugiej 579 złotych, a w trzeciej 599 złotych. Czy odstraszyło to fanów Sanah? Bynajmniej. Koncert wyprzedał się już dawno. Bilety na „Poezyje” można zakupić wyłącznie poprzez serwis fansale.pl. Jest ich mało, a ceny są różne. Na pewno niższe niż w sprzedaży ogólnej ze względu na to, że sprzedają je osoby, które bilet zakupiły wcześniej. Ile trzeba zapłacić? Za miejsce w ostatnim rzędzie balkonu górnego – 291,50 zł; za miejsce w rzędzie 4 sektora III – 575,30 zł, za miejsce w rzędzie pierwszym balkony górnego – 465,30 zł.