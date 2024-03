Miejsce, gdzie zmysły zostają uwiedzione przez magię zapachów. Perfumeria BLAAM zachwyca i zaprasza

Królestwo zapachów

Wiosną i latem, kiedy drzwi pracowni są otwarte, zapachy kuszą przechodniów. Unoszą się w powietrzu i tworzą niepowtarzalną kompozycję. Aż szkoda tam nie wejść i nie zajrzeć – a jest co wąchać i na co popatrzeć. Klimat niewielkiej perfumerii przypomina bowiem starą aptekę, którą ktoś postanowił nieco odnowić – na żeliwnych regałach stoją ciężkie, brązowe butelki z olejkami. Pośrodku znajduje się natomiast drewniany stół, przy którym praca wre. Gdzieś w kącie stoją flakony czekające na własny zapach.

Zapachy, które zwabiają mieszkańców

Do Torunia trafiła trochę przypadkowo. Jak mówi, jest to wciąż niewyjaśnione metafizyczne wydarzenie. Twórczyni pracowni poczuła potrzebę zmiany swojego położenia na mapie Polski.

– Każde tworzenie receptury jest dla mnie otwarciem drzwi dla moich klientów. Otwiera się przede mną ich przestrzeń, do której wkraczam. To długotrwały proces, który rozpoczyna się w momencie powąchania korka z zapachem, ale on wówczas się nie kończy – opowiada Monika Batko.

Tworzenie zapachu zawsze rozpoczyna się tak samo – od poznania preferencji zapachowych. Do pracowni można przynieść swoje ulubione perfumy, które będą sugestią dla twórczyni. Wraz z pomocą Moniki Batko wyłania się nuty zapachowe, które odpowiadają preferencjom. Zaczyna się od nut bazowych (drzewnych, kwiatowych, skórzanych, orientalnych).

– Gdy wybiera się bazę, nie trzeba dodawać do niej wielu innych olejów. Większa ilość wcale nie oznacza, że zapach będzie bogatszy – opowiada Monika Batko. – Można jednak dodać wybrany akord. Mamy na przykład akordy ziołowe, wanilii, mocno pieprzowe i – co często zaskakujące – akord krwi.

Klienci selekcjonują zapachy, testując je jednocześnie na skórze. To ważne, by sprawdzić, jak zapach współpracuje. Na późniejszym etapie wyłania się zapachy, które łączone są w kompozycję. Niekiedy trzeba jakiejś nuty dodać, niekiedy odjąć. Wszystko jednak robi się po to, by uzyskać wymarzone perfumy, które dedykowane będą wyłącznie nam.