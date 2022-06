Schronisko dla zwierząt w Toruniu szuka rąk do pracy. Kogo konkretnie poszukują?

Pracownik ds. adopcji psów i pielęgniarz zwierząt – to stanowiska, na które pracowników szuka toruńskie schronisko dla zwierząt. Co muszą mieć kandydaci do pracy? – Wymagania są dość specyficzne – przyznają pracownicy.

Obejrzyj: Tajemnice Twierdzy Toruń i innych miejsc w mieście

Rocznie do toruńskiego schroniska trafia około 1200 psów, kotów z kolei aż 800. – To dwa razy więcej niż w zeszłym roku – mówi Hortensja Saj, pracowniczka schroniska. – Dzisiaj przy kotach pracują trzy osoby, ale to za mało. Chcemy, by ci, którzy zajmują się dzisiaj psami, opiekowali się kotami i dlatego szukamy osób do pracy – tłumaczy pracowniczka.

Miłość do zwierząt to nie wszystko

Pracownik ds. adopcji psów to praca bardziej biurowa, ale nadal, jest to zajęcie wymagające i przynoszące sporo wyzwań i emocji. – Zwierzęta, trafiające do schroniska są specyficzne, nie da się ukryć. Nie każde jest od razu przyjaźnie nastawione do człowieka i chętne do współpracy – przyznaje Hortensja Saj.