Sejmik wybrany: zwycięstwo KO, będzie koalicja, a Piotr Całbecki nadal marszałkiem

Koalicja Obywatelska wygrała wybory do kujawsko-pomorskiego sejmiku. Jednak by nadal rządzić w samorządzie województwa i by marszałkiem pozostał Piotr Całbecki, musi wejść w koalicję z Trzecią Drogą.

Do zdobycia samodzielnej większości w 30-osobowym sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego w kadencji 2024-2029 Koalicji Obywatelskiej zabrakło niewiele. Wprowadziła do niego 14 radnych. By nadal rządzić w samorządzie województwa, musi więc stworzyć w sejmiku koalicję z Trzecią Drogą. To ugrupowanie ma 5 radnych. Inne koalicje, czyli KO-PiS czy PiS-Trzecia Droga są niemożliwe.

W kujawsko-pomorskim sejmiku od lat funkcjonuje koalicja KO-PSL. PSL, obok Polski 2050, jest częścią Trzeciej Drogi.

Kujawsko-pomorski sejmiki 2024-2029: takie są wyniki wyborów

W wyborach do sejmiku kadencji 2024-2029:

Koalicja Obywatelska w wyborach do sejmiku zdobyła 38,3 procent (276 144 głosy),

Prawo i Sprawiedliwość - 28,15 proc. (202 960 głosów),

Trzecia Droga - 17,18 proc. (123 893 głosy). W wyborach do tego gremium startowało jeszcze pięć komitetów, w tym Lewica, ale uzyskały za niskie wyniki, by uczestniczyć w podziale mandatów.

Kujawsko-pomorski sejmiku 2024-2029: oto radni, którzy w nim zasiądą

W sejmiku kadencji 2024-2029 znaleźli się:

KO - 14 radnych: Elżbieta Piniewska i Wojciech Szczęsny (powiaty inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński),

Jarosław Katulski i Tadeusz Pogoda (powiaty bydgoski, sępoleński, świecki, tucholski),

Robert Malinowski i Michał Czepek (Grudziądz, powiaty brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski),

Piotr Całbecki, Katarzyna Lubańska, Leszek Pluciński i Jacek Gajewski (Toruń, powiaty toruński i chełmiński),

Sławomir Kopyść (Włocławek, powiaty aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski),

Zbigniew Ostrowski, Łukasz Krupa i Anna Niewiadomska (wszyscy okręg Bydgoszcz). PiS - 11 radnych: Jarosław Wenderlich i Marek Gralik (Bydgoszcz),

Radosław Kempiński i Marek Witkowski (powiaty bydgoski, sępoleński, świecki, tucholski),

Józef Ramlau i Marcel Kałużny (Grudziądz, powiaty brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski),

Przemysław Przybylski (Toruń, powiaty toruński i chełmiński),

Ewa Kozanecka i Anna Maćkowska (powiaty inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński),

Józef Łyczak i Wojciech Jaranowski (Włocławek, powiaty aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski).

Trzecia Droga - 5 radnych:

Przemysław Sznajdrowski (powiaty bydgoski, sępoleński, świecki, tucholski),

Paweł Zgórzyński (Grudziądz, powiaty brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski),

Dariusz Kurzawa (powiaty inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński),

Aneta Jędrzejewska i Przemysław Ziemecki (Włocławek, powiaty aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski).

Kto marszałkiem województwa? Faworytem jest Piotr Całbecki

Indywidualnie najlepszy wynik w wyborach do sejmiku ma Piotr Całbecki. W okręgu z Toruniem, powiatami toruński i chełmińskim zdobył aż 58 629 głosów! - To wielka przyjemność, kiedy po tylu latach pracy dla ludzi to zaufanie jest wciąż wysokie, nawet rekordowe. To znaczy, że nie zmarnowaliśmy tego zaufania. Jestem rozpoznawalny, nie jestem marszałkiem malowanym, mieszkam na wsi, spotykam się z ludźmi, jak trzeba pracuję na polu. Chcemy nadal współpracować i tworzyć przyszłość regionu, szczególnie że mamy bardzo dobrą konstelację - rząd tworzą przecież nasze ugrupowania i liczę na to, że ten polityczny układ, współpraca z rządem, przyniesie bardzo dużo konkretnych korzyści w realizacji projektów, inwestycji - mówi Piotr Całbecki i nawiazuje do powstanie koalicji KO-Trzecia Droga w sejmiku.

Przypomnijmy, że w poprzednich wyborach do sejmiku, w 2018 roku, Piotr Całbecki zdobył 68 542 głosy. W 2010 roku było ich 41 541, a w 2014 roku - 43 877. Za każdym razem były to najlepsze indywidualne wyniki w wyborach do kujawsko-pomorskiego sejmiku. Okazały wynik Piotra Całbeckiego i zwycięstwo KO w wyborach sprawia, że jest on naturalnym kandydatem na marszałka województwa. Stanowisko to zajmuje od 2006 roku. Na pierwszej sesji nowo wybrany sejmik zbierze się w poniedziałek 6 maja. Prawdopodobnie wtedy zostanie wybrany przewodniczący i wiceprzewodniczący sejmiku, a potem - marszałek oraz pozostali członkowie zarządu województwa. Więcej informacji o wyborach samorządowych w Toruniu i okolicach znajdziesz na naszej stronie: nowosci.com.pl

Wideo Dlaczego ks. Michał Olszewski został aresztowany - rozmowa z adwokatem