Druga tura wyborów na prezydenta Torunia. Kto i na co może liczyć?

Po raz drugi w historii bezpośrednich wyborów na prezydenta Torunia, po 22 latach, będziemy mieli w nich drugą turę. Przed nią ważne jest, który z dwóch kandydatów czyje poparcie uzyska lub... nie uzyska.

Do drugiej tury wyborów na prezydenta Torunia dojdzie 21 kwietnia, gdyż w pierwszej, 7 kwietnia żaden z ośmiorga kandydatów nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów. Przeszli do niej kandydaci z dwoma najlepszymi wynikami. To Paweł Gulewski (Koalicja Obywatelska) - 38,28 procent głosów (26 548 głosów) i Michał Zaleski (Komitet Wyborczy Wyborców Michała Zaleskiego) - 26,41 procent (18 315 głosów).

Trwa głosowanie... Na kogo zagłosujesz w drugiej turze wyborów prezydenckich w Toruniu? Paweł Gulewski (Koalicja Obywatelska) Michał Zaleski (KW Michała Zaleskiego)

Wybory prezydenta Torunia. Tak było w 2002 roku

Od czasu wprowadzenia bezpośrednich wyborów na prezydenta Torunia tylko raz doszło do drugiej tury. Było to w 2002 roku. Michał Zaleski wygrał wówczas w niej z Janem Wyrowińskim. Potem w kolejnych wyborach - w roku 2006, 2010, 2014 i 2018 - Michał Zaleski odnosił zwycięstwo w pierwszej turze.

Przypomnijmy, że w 2002 roku oprócz Michała Zaleskiego i Jana Wyrowińskiego na prezydenta Torunia kandydowali Adam Banaszak, Grzegorz Górski i Krzysztof Makowski. W pierwszej turze Adam Banaszak zdobył 7657 głosów, Grzegorz Górski - 5540 głosów, Krzysztof Makowski - 11 156 głosów, Jan Wyrowiński - 11 938 głosów, a Michał Zaleski - 12 668 głosów.

W drugiej turze Michał Zaleski wygrał z Janem Wyrowińskim 810 głosami. Pierwszy z nich zdobył 21 432 głosy, drugi - 20 622 głosy. Przed drugą turą żaden z trzech przegranych w pierwszej kandydatów nie poparł któregoś z tych, którzy przeszli do dogrywki. Nie brakowało opinii, że zaważyło to na ostatecznym wyniku, zwłaszcza Jana Wyrowińskiego. W jego otoczeniu słychać było pretensje do Grzegorza Górskiego, a zwłaszcza do Adama Banaszaka, teoretycznie wywodzących się z bliskich Janowi Wyrowińskiemu środowisk, że go publicznie nie poparli. Głosy ich wyborców mogłyby sprawić, że wynik pierwszy bezpośrednich wyborów na prezydenta Torunia byłby inny. Były opinie, że brak poparcia Adama Banaszaka dla Jana Wyrowińskiego dal prezydenturę Michałowi Zaleskiemu.

Warto dodać, że od tamtego czasu zaczęły się bardzo dobre relacje Adama Banaszaka z Michałem Zaleskim. Obecnie Adam Banaszak jest prezesem zarządzającej między innymi Areną Toruń miejską spółką Toruńska Infrastruktura Sportowa. Jednoosobowym zgromadzeniem wspólników w TIS jest prezydent Michał Zaleski.

Wybory prezydenta Torunia. Kto czyje głosy może przejąć?

Jakie poparcie i dla kogo może pojawić się przed drugą turą tegorocznych wyborów na prezydenta Torunia? Na przejęcie głosów którego z elektoratów mogą liczyć kandydaci, którzy się w niej znaleźli? Na razie nie ma deklaracji w tej sprawie. Można się spodziewać, że i Paweł Gulewski, i Michał Zaleski będą rozmawiać z kandydatami, którzy przegrali w pierwszej turze.

Oczywiście mowy nie ma o poparciu Adriana Móla z PiS, który uzyskał trzeci wynik w pierwszej turze, dla Pawła Gulewskiego z KO/PO. Jego głosy mogą być łakomym kąskiem dla Michała Zaleskiego. W końcu PiS od lat współpracuje z prezydentem Zaleskim na podstawie porozumienia programowego. W jego efekcie Adrian Mól jest pod ponad dwóch lat jego zastępcą. 8872 głosy Adriana Móla dodane do 18 315 głosów Michała Zaleskiego z pierwszej tury dają 27 187 głosów. To nieco więcej niż 26 548 głosów zdobytych przez Pawła Gulewskiego na tym etapie wyborów.

Tyle że Pawel Gulewski może zapewne liczyć na chociaż część głosów pozostałych kandydatów, który przegrali w pierwszej turze. Wszyscy oni prezentowali się w mniejszej czy większej kontrze do prezydenta Michała Zaleskiego. Oczywiście na jednoznaczne ich poparcie Paweł Gulewski liczyć nie może. Choćby dlatego, że przez 3,5 roku, do stycznia obecnego roku, był zastępcą prezydenta Zaleskiego. Napięte w ostatnich miesiącach były zwłaszcza relacje toruńskich struktur partii Pawła Gulewskiego, czyli PO, z Bartoszem Szymanskim (Aktywni dla Torunia). W jego elektoracie, jak w elektoratach Piotra Wielgusa (Lewica), Magdaleny Nogi (Koalicja Ruchów Miejskich), Macieja Cichowicza (Konfederacja/Bezpartyjni Samorządowcy), znajdą się jednak zapewne wyborcy, którzy głosy z pierwszej tury przerzucą na Pawła Gulewskiego w drugiej. Najtrudniej taki przepływ głosów wyobrazić sobie w przypadku Dariusza Kubickiego (Kocham Toruń), reprezentującego środowiska prawicowe. W przypadku tego kandydata głosy równie dobrze mogą trafić w drugiej turze do Michała Zaleskiego. Stać tak się też może w przypadku części lewicowego elektoratu Piotra Wielgusa.

W rozmowach o ewentualnym poparciu kartą przetargową mogą oczywiście być stanowiska wiceprezydentów u boku kandydata, który wygra w drugiej turze wyborów na prezydenta Torunia. Przed oboma kandydatami, którzy weszli do drugiej tury, Pawłem Gulewskim i Michałem Zaleskim 10 dni bardzo intensywnej, kampanii wyborczej. Wpływ na wynik mogą mieć też niezależne od nich czynniki, zwłaszcza frekwencja.

