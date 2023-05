Senior Plus 2023. Będą rządowe pieniądze dla Torunia

W siedzibie Urzędu Miasta wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz i prezydent Torunia Michał Zaleski podpisali umowę na rządową dotację w ramach programu Senior Plus na 2023 rok. Nasze miasto otrzyma prawie 400 tysięcy złotych.

Obejrzyj wideo: Nowe rondo w Toruniu

Program zakłada wspieranie finansowe samorządów na prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior Plus”. Idea polega na tym, by zaaktywizować osoby powyżej 60 roku życia, umożliwiając im dostęp m. in. oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. W poniedziałek w siedzibie Urzędu Miasta podpisano umowę, na mocy której Toruń otrzyma w tym roku prawie 400 tysięcy złotych.

Dwa moduły

- Dziękuję za możliwość podpisania tej umowy w tym pięknym urzędzie, w tym pięknym mieście - powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. - Jako województwo dostaliśmy w tym roku pięć milionów złotych na dotacje w tak zwanym pierwszym module, przeznaczone na infrastrukturę dla funkcjonowania programu Senior Plus. Moduł drugi, z którego również skorzysta Toruń, to 400 złotych miesięcznie na utrzymanie każdego uczestnika tegoż programu, zyskującego na popularności rok po roku. Cieszymy się, że samorządy doceniają to wsparcie i chętnie w nim uczestniczą. Co na tym wszystkim zyskują seniorzy? Przede wszystkim otrzymują do dyspozycji pięknie wyremontowane i przystosowane obiekty, w których mogą się integrować z rówieśnikami, otrzymać pożywienie, a oprócz tego skorzystać ze szkoleń lub wyjazdów.

To dopiero początek

Prezydent Michał Zaleski zdradził, na co zostaną wydane otrzymane pieniądze.

- Obecna część programu Senior Plus jest przewidziana na lata 2021-2005. W Toruniu zaczynamy z niej korzystać - na razie na siedem miesięcy. Doinwestujemy obiekt przy ulicy Bydgoskiej 52. Rewitalizacja już trwa, m. in. ze środków z Unii Europejskiej i miasta, teraz dotacja rządowa pozwoli nam doposażyć technicznie ten budynek, który ma około 200 metrów kwadratowych. W ramach modułu pierwszego otrzymaliśmy właśnie na to 332 tysiące złotych. Z kolei moduł drugi to dofinansowanie 61 200 złotych. Wystarczy to na utrzymanie dla 30 osób. Dotację dostaliśmy od rządu, ale program działań zapewniamy my, jako miasto, w ramach Toruńskiego Centrum Usług Społecznych. Przypominam, że to przedsięwzięcie zrealizowaliśmy jako pierwsi w Polsce - uruchomiliśmy program wspierania osób, które potrzebują pomocy w zakresie społecznym. To ustawowe rozwiązanie, które powstało z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Wierzę, że obiekt przy ulicy Bydgoskiej spełni swoją rolę, bo w tych, które już funkcjonują, na przykład przy ulicy Mickiewicza lub na Rubinkowie, są wykorzystane komplety miejsc.

Polecamy nasze grupy i strony na Facebooku:

Chętnie aplikują

- Ten program wspiera samorządy w tworzeniu miejsc dla seniorów w celu ich aktywizacji - wyjaśniła posłanka Joanna Borowiak, przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej. - Dziękuję, że Toruń właśnie do niego dołącza. Senior Plus rozwija się dynamicznie od 2015 roku. Najlepiej o tym mówią liczby - na starcie mieliśmy w Polsce niespełna 100 domów i klubów seniora. W 2022 roku było ich już 1100, z których korzystało 28 tysięcy osób. Szczególnie na obszarach wiejskich są to centra życia społecznego. Program na lata 2021 - 2025 przewiduje rządowe dotacje dla samorządów w kwocie 300 milionów złotych, czyli 60 milionów rocznie na tworzenie miejsc w domach i klubach seniora i prowadzenie w nich działalności. Naszym celem jest to, żeby tych miejsc było jak najwięcej i bardzo dziękuję samorządowcom z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy chętnie aplikują do tego programu, widząc potrzebę inwestowania w seniorów.

Srebrne społeczeństwo

- Kiedy czyta się polską Konstytucję, często w jej drugim punkcie zauważa się jedynie pierwszy człon, mówiący, że jesteśmy demokratycznym państwem prawnym - podsumował minister Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacyjnego. - Zapomina się o tym, co jest napisane dalej, ono ma urzeczywistniać zasady sprawiedliwości społecznej. To jest kluczowe i ta dzisiejsza umowa, działania, które podejmuje pan prezydent wspólnie z rządem i innymi instytucjami jest właśnie realizacją. Jesteśmy solidarni z rodzinami, z seniorami. Mówi się, że z uwagi na przemiany demograficzne i społeczne stajemy się "srebrnym" społeczeństwem i gospodarką. Seniorzy są bardzo ważną grupą i trzeba ją wspierać. Projekt Senior Plus jest doskonałym przykładem takich działań i doskonałej współpracy rządu z samorządami terytorialnymi.