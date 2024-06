Sercowóz na ulicach Torunia! Darmowa pomoc medyczna dla nieubezpieczonych

Sercowóz to pomysł Fundacji Bezpieczni.eu i Serca Torunia oraz ich liderów - społeczników Roberta "Saurona" Majewskiego i Michała Piszczka.

W Sercowozie - lekarka i ratownicy medyczni. Bezpłatnie!

-Od początku czerwca, co środę, w czterech różnych miejscach Torunia stoi nasz ambulans. Od godziny 17.30 do 19.30 zapraszamy do niego osoby nieubezpieczone, wykluczone i w kryzysie bezdomności. W karetce czekają medycy i lekarka. Pomoc i porady medyczne są bezpłatne - objaśnia Michał Piszczek z Serca Torunia.