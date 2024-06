Bezpieczne wakacje w CH Copernicus, czyli samochód przekoziołkował a żołnierz zmroził krew

Pierwszego dnia wakacji Centrum Handlowe Copernicus w Toruniu pełne było młodszych i starszych, którzy przygotowywali się do dłuższego wypoczynku. Przy głównym wejściu (bądź wyjściu) wielu przystawało na widok ratowników ze sprzętem oraz żołnierzy w pełnym umundurowaniu i nie tylko umundurowaniu, bo widok jednego z nich mroził krew w żyłach. Na dodatek, przed galerią stała karetka oraz samochód na wysięgniku - czasami do góry kołami, bądź na boku.

W ten sposób, w bardzo właściwym terminie i miejscu, przedstawiciele różnego rodzaju służb pokazywali chętnym, w jaki sposób spędzić wakacje bezpiecznie, a w razie czego skutecznie udzielić pierwszej pomocy tym, którzy jej będą potrzebowali.

- Impreza ponownie zakończyła się sukcesem - cieszy się jej współorganizator Marcin Łowicki z Rady Okręgu Wrzosy-Jar. - W ćwiczeniach pierwszej pomocy wzięło udział wiele osób. To ważne bo to co nas często powstrzymuje przed udzielaniem pierwszej pomocy, jest strach. Tu w kontrolowanych warunkach każdy mógł go pokonać. Każdy mógł też skorzystać z symulatora dachowania.