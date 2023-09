Sezon turystyczny w Toruniu wciąż trwa, ale podsumować już go można

Tegoroczny sezon turystyczny był wyjątkowo atrakcyjny. Turystów wciąż przybywa, zarówno tych, którzy nigdy w Toruniu nie byli, jak i tych, którzy znają miasto już bardzo dobrze. Nie brakuje także odwiedzających z zagranicy – Niemcy, Czesi, Litwini i wiele innych narodowości.

- Sezon turystyczny w Toruniu wciąż się wydłuża - mówi Aleksandra Iżycka, rzecznik prasowy prezydenta miasta Torunia. - To, co widać gołym okiem to to, że to dobry sezon. Wrócili do nas turyści zagraniczni.