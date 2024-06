Skandal na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu. Samochody zaparkowane na nowych trawnikach

Dziki parking na Bulwarze: auta stoją na trawnikach

"W związku z licznymi zgłoszeniami dot. nieprawidłowego parkowania na terenie Bulwaru Filadelfijskiego informujemy, że Straż Miejska prowadzi czynności wobec kierowców łamiących obowiązujące przepisy. W najbliższych dniach podjęte zostaną działania, których celem będzie zapobieganie podobnym sytuacjom w przyszłości i uniemożliwienie kierowcom parkowania w miejscach niedozwolonych. Przypominamy! Na terenie Bulwaru Filadelfijskiego obowiązują przepisy o strefie zamieszkania. Oznacza to m.in., że parkowanie jest możliwe WYŁĄCZNIE w miejscach do tego przeznaczonych. Prosimy o odpowiedzialne i zgodne z przepisami korzystanie z terenu Bulwaru Filadelfijskiego" - czytamy na profilu Urzędu Miasta Torunia.

Kierowcy, którzy postawili samochody na trawnikach wyjaśniali, że mieli wielkie problemy ze znalezieniem miejsca do parkowania w obrębie starówki. To przede wszystkim pojazdy tych, którzy weekend przyjechali do Torunia. Sytuacja oburzyła wielu torunian. Problem sygnalizowali władzom Torunia. Domagano się interwencji Straży Miejskiej, a nawet odholowania nielegalnie zaparkowanych aut.

Dzikie parkowanie na Bulwarze: parkingi park&ride stoją puste

Pod tym wpisem pojawiły się uwagi torunian, że uniemożliwianie parkowania powinno polegać na wlepianiu mandatów w wysokości 500 złotych. Pojawiły się też apele, by na Bulwarze Filadelfijskim nie montować słupków, które zablokują wjazd i postój. Niektórzy sugerowali, by zamknąć teren nad Wisłą dla ruchu samochodowego.

Sytuacja z dzikim parkowaniem na Bulwarze Filadelfijskim to porażka koncepcji parkingów park&ride. Wybudowane w ubiegłym roku obiekty przy ulicach Dziewulskiego i Olimpijskiej świecą pustkami. To tu osoby przyjeżdżające do Torunia samochodami powinni je parkować i kontynuować podróż do centrum miasta tramwajami i autobusami MZK.