Tanie mieszkania od PKP: od 65 tys. zł w Kujawsko-Pomorskiem! Sprawdź najnowsze oferty z czerwca

Mieszkania na sprzedaż od PKP!

Jak można kupić te mieszkania? Na portalu internetowym PKP Nieruchomości, przy każdej ofercie, zainteresowani znajdą nie tylko opis lokalu, ale i wycenę oraz imienny kontakt telefoniczny od pracownika zajmującego się sprzedażą tego akurat adresu. My prezentujemy tutaj najnowsze oferty - aktualne w czerwcu - dotyczące województwa kujawsko-pomorskiego.

Mieszkania kolejowe w Kujawsko-Pomorskiem z ceną do 980 tys. zł. Oferty w czerwcu

65 tys. zł - to cena mieszkania w Terespolu Pomorskim, w budynku kolejowym przy ul. Dworcowej 18. Lokal ma 38 mkw. powierzchni, jest 2-pokojowy. to nowa oferta.

55 tys. zł - jeszcze tańsze jest to mieszkanie, która kolej sprzedaje w Warlubiu, w budynku pod adresem Domy Kolejowe 7/1. Było już wystawiana na sprzedaż, ale kupca nie znalazł - wciąż znajduje się w ofercie. To jednopokojowe mieszkanie.

Mieszkania w Kujawsko-Pomorskiej z ceną od 80 do 100 tys. zł

80 tys. zł - to cena mieszkania w Mełnie, w gminie Gruta. To 3-pokojowy lokal, mający 47 mkw. powierzchni.

95 tys. zł - z taką ceną kolej wystawia na sprzedaż lokal w Pruszczu (gmina Gostycyn). Jest to mieszkanie 2-pokojowe, o powierzchni 50 mkw.

96 tys. zł - to cena mieszkania w Nakle nad Notecią, znajdującego się w budynku przy ul. Dworcowej 10. Ten lokal ma 47 mkw. powierzchni i 3 pokoje. Uwaga! Zarówno sam budynek, jak w mieszkanie ewidentnie błagają o remont - wynika to m.in. z załączonych do oferty zdjęć.

100 tys. zł - taką cenę ustalono dla mieszkania w Maksymilianowie (gm. Osielsko), które mieści się przy ul. Głównej 23 C. To 2-pokojowe mieszkanie. Spółka PKP Nieruchomości w ofercie nie kryje, że "do kapitalnego remontu".

Najdroższe mieszkanie, jakie znaleźliśmy w obecnej ofercie, to lokal w Kotomierzu (gmina Dobrcz), wystawiony na sprzedaż za 110 tys. zł. Ma 2 pokojowe i 44 mkw. powierzchni, a znajduje się w budynku przy ul. Długiej.