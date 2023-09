Oni dostaną więcej pieniędzy w 2024 roku! W kogo chcą zainwestować w nowym budżecie na kolejny rok?

Rekordowe wydatki w 2024 roku

Już teraz wiadomo, że w przyszłym roku możemy spodziewać się wręcz rekordowych wydatków. Rząd na budżet w projekcie chce przeznaczyć 848 mld złotych. Projekt ustawy budżetowej został przedstawiony 25 sierpnia do Rady Dialogu Społecznego. Dzięki temu już teraz wiemy, jakie grupy społeczne mają być objęte zwiększonym dofinansowaniem. Po części jest to wprost wskazane w projekcie ustawy budżetowej, a po części ma to związek z zależnościami wynikającymi z innych przepisów. Mowa m.in. o wzroście minimalnego wynagrodzenia oraz z ustaw wprowadzających świadczenie dla osób niepełnosprawnych.

Pensja minimalna 2024 - dwukrotna waloryzacja

Według prognoz nawet 3,6 mln osób może pracować za płacę minimalną. To właśnie oni będą też objęci dwukrotną podwyżką pensji. 1 stycznia minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć z kwoty 3600 złotych do 4242 złote brutto. Z kolei 1 lipca 2024 roku minimalne wynagrodzenie brutto ma wynieść 4300 złotych.

Dodatkowe 200 złotych do emerytury! Dożywotni dodatek - jak go zdobyć?

Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2024 roku?

W praktyce wzrost minimalnego wynagrodzenie na rękę szczególnie odczuwalny będzie 1 stycznia. Wtedy też kwota netto wzrośnie z 2783 zł do 3222 zł. Mniej imponujący będzie wzrost 1 lipca 2024. Wtedy kwota netto wzrośnie o 40 złotych - z 3222 zł do 3262 zł.

Waloryzacja 500+ - to ponad 3600 złotych więcej na dziecko!

Świadczenie pielęgnacyjne 2024

Co z innymi świadczeniami - Dobry Start, RKO

Waloryzacja emerytur 2024 - co z dodatkami dla emerytów?

Co ze świadczeniami emerytalnymi? Jak co roku, również i one wzrosną. Każdego roku, 1 marca dochodzi do waloryzacji emerytur. W 2024 roku ma wynieść ona 12,3%. Minimalna emerytura wzrosłaby wtedy do kwoty 1783,82 zł. Z kolei trzynasta oraz emerytura w 2024 roku miałaby wynieść równowartość minimalnej emerytury, czyli 1 783,82 zł. Tyle samo ma wynieść czternasta emerytura. W 2024 roku byłaby więc niższa niż w tym roku.