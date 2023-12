Skatowali młodą lisiczkę. Sąd skazał ich na prace społeczne i grzywnę

Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt poinformowało o kolejnym, ostatnim w tym roku sądowym zwycięstwie. Zwycięstwie nad ludzkim okrucieństwem, głupotą i zwykłym bestialstwem. Bo jak inaczej można nazwać to, co zrobili dwaj panowie w gminie Lubicz w powiecie toruńskim? Zakatowali bezbronną, zaledwie 5-miesięczną lisiczkę.

Zabili na oczach świadków

Ta historia, kiedy ją ujawniliśmy we wrześniu br., wzbudziła wielkie oburzenie. I słusznie, bo sprawców nic nie usprawiedliwia. A jak to było? W środę, 6 września 2023 roku, do komisariatu w Dobrzejewicach w gminie Obrowo w powiecie toruńskim wpłynęło zgłoszenie o dwóch mężczyznach, którzy w Strudze Lubickiej utopili lisa. Zgłoszenie pochodziło od kobiet, które spacerowały w okolicy i zauważyły okrutne uśmiercenie zwierzęcia przez sprawców. Mężczyźni zdawali sobie sprawę, że są obserwowani, jednak nic sobie z tego nie robili. Stwierdzili, że "to był tylko lis". Policja na miejscu zjawiła się szybko i po dokonaniu oględzin oraz przesłuchaniu świadków zabezpieczyła ślady i dowody. Funkcjonariusze szybko wpadli na trop jednego ze sprawców.