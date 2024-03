Śmierć Kuby w Czarnowie. Ktoś zawinił? Jest ekspertyza, ale prokurator ma wątpliwości. Kierowca bez zarzutów

9 października 2023 roku, wczesny poranek, droga krajowa nr 80 pod Toruniem na wysokości Czarnowa (gm. Zławieś Wielka) - to tutaj doszło do tragedii. Przed godziną 6.00 piętnastoletni Jakub szedł tędy na przystanek autobusowy. Dojechać zamierzał do szkoły. Był uczniem Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Toruniu.

Jakub został śmiertelnie potrącony przez volkswagena, za kierownicą którego siedział 35-letni mężczyzna. W starciu z samochodem nie miał szans. Zginął na miejscu.

Według słów jego mamy, Kuba zawsze miał na sobie kamizelkę odblaskową i latarkę - tamtego dnia także. Czy był zatem widoczny dla kierowcy? Według relacji policjanta, cytowanego przez "Super Express", wypadek wyglądał tak: "Było ciemno. Chłopak chciał przejść na drugą stronę. W tym samym czasie od Torunia w stronę Bydgoszczy jechały dwa samochody. Jeden wyprzedzał drugiego. Ten, który wyprzedzał, uderzył w chłopaka. Siła uderzenia była ogromna. Chłopak nie miał szans na przeżycie".