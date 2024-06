Specjalne wymagania: status studenta. Na jakie oferty pracy mogą liczyć osoby studiujące w Toruniu?

Kolejna sesja egzaminacyjna na toruńskim uniwersytecie już daje o sobie znać. Studenci przygotowują się do kolokwiów i egzaminów, czekając przy tym na upragniony odpoczynek od zajęć. Spora część z nich już zaczyna rozglądać się za pracą. Jakie oferty czekają na nich w Toruniu?

Studenci szukają pracy

Przyszedł czerwiec, a wraz z nim zbliżają się zaliczenia na toruńskim uniwersytecie. Przed studentami pierwsze kolokwia. Wielu z nich już przygotowuje się do semestralnej sesji i czeka na upragniony odpoczynek do października. Wśród nich jest też spora część, która powoli zaczyna rozglądać się za pracą. Jakie oferty kuszą studentów? Co oferują im lokalni przedsiębiorcy? Sprawdziliśmy ogłoszenia na popularnych portalach, by sprawdzić, czym student może się zająć w Toruniu. – Zawsze pracuję w przerwie wakacyjnej – mówiła Klaudia, studentka romanistyki. – Za chwilę sesja i przygotowania do pisania magisterki. Został mi jeszcze rok studiów, ale już zbieram doświadczenie. Trudno jest znaleźć pracę w moim zawodzie, dlatego tak naprawdę zadowolę się wszystkim. Pracowałam już jako sprzedawca w sklepie odzieżowym i w księgarni.

Ofert pracy w Grodzie Kopernika jest sporo. Trzeba jednak uważać, bo niektóre z nich mają specjalne wymagania, właśnie takie jak status studenta. Co on daje? W przypadku umów cywilnoprawnych pracodawca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, oczywiście oprócz wypłacenia samego wynagrodzenia. Inaczej sprawa wygląda w przypadku umowy o pracę, która podlega przepisom kodeksu pracy. Pracodawca płaci wówczas część składek za studenta na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy i Fundusz Świadczeń Pracowniczych. Często zatrudnianie studenta na umowę o pracę okazuje się nieatrakcyjne dla obu stron. Przed podjęciem pracy należy jednak pamiętać, że sama legitymacja studencka nie daje statusu studenta. Ważne jest to np. po obronie licencjatu przed rozpoczęciem kolejnych studiów. Status wygasa wraz z dniem obrony.

Jakie firmy poszukują pracowników-studentów?

Firma Vezzi – stanowisko sprzedawcy na stoisku z biżuterią w Galerii CopernicusFirma oferuje elastyczny grafik, system premiowania i zniżki na zakup produktów ich marki. Praca na umowę zlecenie. Do obowiązków studenta należeć będzie doradztwo klientom, dbanie o wizerunek marki czy ekspozycję. Oferowane zarobki wynoszą 27,70 zł za godzinę.

Sweet Factory Store – stanowisko sprzedawcy w sklepie w Galerii CopernicusFirma oferuje stabilne zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, premie uznaniowe czy elastyczny czas pracy, a także rabat na produkty. W zamian za to oczekuje doradztwa wśród klientów, obsługę kasy, dbanie o wygląd sklepu oraz o porządek w magazynie. Stawka godzinowa wynosi 28,50 zł (brutto) za godzinę. Guess – stanowisko sprzedawcy w sklepie w Galerii Copernicus Firma oferuje m.in. stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie – podstawa i system premiowy, zniżkę do wszystkich sklepów spod szyldu firmy czy elastyczny grafik. Od idealnego kandydata oczekuje natomiast dyspozycyjności min. 2 weekendy w miesiącu, zainteresowania modą i bieżącymi trendami; kreatywności czy zaangażowania i odpowiedzialności. Widełki zarobku nie zostały podane.

Lokaah – sprzedawca w sklepie orientalnym przy ul. Szerokiej Firma oferuje umowę zlecenie, zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, przyjazną atmosferę oraz pracę w dynamicznym, młodym zespole. Od kandydata oczekuje się dyspozycyjność w tygodniu i w weekendy, min. 100 godzin w miesiącu, wysokiej kultury osobistej oraz komunikatywności, zaangażowania w wykonywaną pracę, punktualności oraz szybkości działania i gotowości do pracy fizycznej. Do obowiązków pracownika należeć będzie aktywna obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej, doradztwo w zakresie sprzedawanego asortymentu, dbanie o odpowiednią ekspozycję towaru oraz o wygląd sklepu, bieżące uzupełnianie towaru. Podane wynagrodzenie to 27,70-28,70 zł/godz. brutto.

Ami Bijoux – sprzedawca/grawer w punkcie w Galerii CopernicusFirma zapewnia umowę zlecenie, pracę w określonym wymiarze godzin – zmianową po 6 godzin dziennie lub 12 godzin zgodnie z godzinami otwarcia galerii, szkolenia (sprzedażowe, produktowe, doskonalące warsztat grawerski), system premiowy uzależniony od sprzedaży, możliwość zmian w grafiku, zniżki dla pracowników. Do obowiązków kandydata należeć będzie obsługa klienta, wykonywanie biżuterii, grawerowanie biżuterii, aktywny udział w szkoleniach przygotowujących do pracy. Oferowane wynagrodzenie ma wysokość 27,70 zł/godz. dla osoby ze statusem studenta do 26 lat.

Restauracja Pueblo – osoba do obsługi sali restauracyjnejFirma oferuje elastyczny grafik układany z miesięcznym wyprzedzeniem z uwzględnieniem dni, kiedy nie można pracować, pracę w godzinach 12-22, 13-22, 13-21, możliwość zmian połówkowych do/od godz. 17.00, umowę zlecenie wg aktualnej stawki minimalnej oraz dodatkowe wynagrodzenie w postaci napiwków. Od kandydata oczekuje się znajomości języka angielskiego, zorganizowania, opanowania, dokładności, sympatycznego nastawienia, przyswojenia karty dań oraz chęci nauczenia się noszenia tacy.

MAMY WARSZTAT – sprzedawca w sklepie rękodzielniczym przy ul. Szerokiej Firma oferuje wymiar pracy ok. 80-100 godzin miesięcznie, umowę zlecenie, przyjazną atmosferę pracy w młodym, kreatywnym i zgranym zespole, rabaty pracownicze, szkolenie wdrożeniowe, elastyczne godziny pracy. Od kandydata oczekuje się dużej dyspozycyjności w tygodniu, kreatywności i zaangażowania w wykonywane obowiązki, wysokiej kultury osobistej, otwartości w nawiązywaniu kontaktów, dobrej organizacji pracy i punktualności, rzetelności i dokładności, chęci zdobywania wiedzy, znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Do obowiązków sprzedawcy należeć będzie profesjonalna obsługa klientów, przyjmowanie dostaw produktów oraz ich magazynowanie, dbanie o dostępność i właściwą ekspozycję produktów, budowanie dobrych relacji z Klientami, utrzymanie porządku i czystości w miejscu pracy, budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Widełek zarobków nie podano.

