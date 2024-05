Zatrudnienie emerytów będzie opłacalne. Ile rząd przeznaczy na wsparcie aktywności zawodowej seniorów? Na co są pieniądze?

Pieniądze na zatrudnienie emerytów

Bardzo ważne zmiany są wprowadzone w ramach nowelizacji ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Przede wszystkim dotyczy to pracodawców i przedsiębiorców, którzy byliby zainteresowani zatrudnieniem osób starszych. Mowa tu oczywiście o podjęciu się pracy zarobkowej przez osoby w wieku emerytalnym. U kobiet jest to przekroczenie 60. roku życia, a u mężczyzn przekroczenie 65. roku życia.

Wtedy też będzie dostępne spore wsparcie finansowe . Co istotne, dofinansowanie może wynieść nawet 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę . A jak dług środki byłyby wypłacane? Przewiduje się ich wypłatę przez okres maksymalnie 24 miesiące.

WAŻNE! Pracodawca musi się zobowiązać , że będzie zatrudniać seniora jeszcze co najmniej przez kolejne 12 miesięcy od czasu zakończenia czasu trwania dofinansowania.

Jak wielu emerytów jest zatrudnionych?

W tym miejscu warto nadmienić, że obecnie cały czas wyraźnie rośnie liczba seniorów w naszym kraju. To też skutkuje wzrostem liczby emerytów podejmujących się pracy dodatkowej. ZUS w swoich danych podaje, że już w grudniu 2022 roku była to liczba 826 tys. emerytów.

To wciąż za mało. Dlatego też rząd zdecydował o tym, żeby jeszcze aktywniej zachęcać osoby w wieku emerytalnym do podjęcia pracy zarobkowej. Potencjał jest ciągle widoczny. A czy nowy plan poprawi sytuację?

Rząd zachęca pracodawców: zatrudniajcie seniorów

W uzasadnieniu projektu rząd przede wszystkim stara się pokazać, jak ważna jest aktywizacja zawodowa seniorów. Motywacja ma płynąć w stronę przedsiębiorców. Bowiem to pracodawcy mają czuć chęć zatrudniania osób starszych oraz utrzymywania ich na lepszych, korzystniejszych stanowiskach pracy. To ma wpłynąć na potencjał zawodowy tych osób oraz ma poprawić dobrobyt ekonomiczny i społeczny.

Zachęty do powrotu na rynek pracy

Co zakłada projekt ustawy?

Projekt ustawy podejmuje kwestię nie tylko zatrudnienia seniorów, ale jest to ważna część rozwiązania. Co jeszcze wprowadza? Wyjaśniamy to w galerii: