Stan konta ZUS. Tak sprawdzisz, ile masz pieniędzy odłożonych na emeryturę

ZUS publikuje składki emerytalne. Gdzie sprawdzić?

Dodatkowo osoby, które w zeszłym roku skończyły co najmniej 35 lat, dostają też prognozę emerytury w kilku wariantach, tak zwaną hipotetyczną emeryturę. Możemy się z niej dowiedzieć, jakiej kwoty możemy się spodziewać, odprowadzając składki średnio takie, jak w poprzednich latach i pracując do wieku emerytalnego.

Inny wariant prognozy pokazuje, co by było, gdybyśmy przestali pracować już teraz, a emeryturę mieli wyliczoną wyłącznie z dotychczasowych składek. ZUS podkreśla jednak, że jest to tylko prognoza, która będzie się zmieniać wraz z kolejnymi wydarzeniami w życiu zawodowym przyszłego emeryta.