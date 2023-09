Stopnie alarmowe wciąż obowiązują. Czy wiesz, co oznacza BRAVO i CHARLIE-CRP? Na co powinniśmy zwracać uwagę?

CHRALIE-CRP - co to takiego?

Stopień alarmowy BRAVO - co to takiego?

Jaki jest cel wprowadzenia stopni alarmowych?

Stopnie alarmowe są wprowadzane przede wszystkim po to, aby dać sygnał służbom oraz administracji publicznej, że jest konieczność zachowania szczególnej czujności. Mogą one dotyczyć zarówno bezpieczeństwa fizycznego, jak i cybernetycznego. Dlatego też lepiej pamiętać o tym, że alarmy wciąż obowiązują. Co więcej, również obywateli zachęca się do tego, aby nie czekali biernie na rozwój wydarzeń, tylko informowali służby państwowe o pojawiających się zagrożeniach - nawet tych potencjalnych.