Straszny mecz nie dla KH Energi Toruń. Tak kibicowaliście hokeistom w halloweenowym meczu [zdjęcia]

KH Energa Toruń - Podhale Nowy Targ 4:6 (1:3, 2:2, 1:1)

To był wyjątkowy mecz na Tor-Torze. Nawiązując do Halloween klub zaprosił swoich kibiców do wizyty na lodowisku w oryginalnych przebraniach. Sztab drużyny już przed mecze wystąpił w roli rodziny Addamsów, w piątek kasjerka zaskakiwała kibiców oryginalnym makijażem, prezes Bogdan Rozwadowki zaprezentował się w wywołującej dreszczyk emocji masce, a rolbiarz zamiatał lód w stroju żywcem wyjętym z popularnego przed laty horroru "Krzyk".

To nie odebrało torunianom ochoty do walki. W 27. minucie Riku Tianen wykorzystał podwójną przewagę na lodzie, kolejnych okazji nie brakowało. To jednak goście dołożyli piąte trafienie do kolekcji.

Torunianie jeszcze dwukrotnie zbliżali się na dystans dwóch goli. W ostatniej tercji ostrzeliwali bramkę Podhala, ale nie zdołali nawet wykorzystać przewagi liczebnej. Efektów nie przyniosło także wycofanie bramkarza w ostatnich minutach.

To druga porażka KH Energi z Podhalem w tym sezonie. W niedzielę torunianie zagrają na wyjeździe z wiceliderem Tauron Hokej Ligi, GKS Katowice.