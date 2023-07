Strażacy w akcji. Pożary traw w Wielkiej Nieszawce i regionie. Susza do nich się przyczyniła

Kujawsko-pomorscy strażacy mają pracowity dyżur weekendowy. To dlatego, że palą się trawy. Susza do nich się przyczynia. Do takiego pożaru doszło w niedzielę (9 lipca 2023) m.in. w Wielkiej Nieszawce niedaleko Torunia.

- Na powierzchni około 450 metrów kwadratowych paliły się trawy w pobliżu torów, konkretnie: w pobliżu nasypu kolejowego - mówi nam dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Nikt na szczęście nie został poszkodowany. Ratownicy zakończyli działania na miejscu po godz. 13.00. Oprócz strażaków, w akcji brali udział m.in. leśnicy z dwóch leśnictw - Chorągiewka i Glinki.