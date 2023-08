Studencie, tyle zapłacisz za pokój, kawalerkę lub akademik w Toruniu. Znamy ceny!

Toruń. Rozbój z nożem na dworcu PKS! Sprawca pójdzie do więzienia

Duże wahania kosztów

Koszt może być różny, dlatego przed wynajmem należy uwzględnić dzielnicę, bliskość do wydziału lub kampusu oraz odległość do ścisłego centrum. A w związku z tym, że rok akademicki zbliża się wielkimi krokami, oferty znikają z dnia na dzień.

Jak najtaniej – od 500 do 900 złotych za pokój

Ceny są różne, tak samo jak standard, w którym urządzone są pokoje. Niektóre student zastaje puste, inne w pełni wyposażone, w dodatku zaaranżowane na najnowocześniejszy styl; kolejne zatrzymały się w czasie, choć nadal służą lokatorom. Najniższy koszt za stancję na początku sierpnia oscyluje wokół 500 złotych , lecz do kwoty dla właściciela należy doliczyć także opłaty za media. Wówczas cena za wynajem może wzrosnąć nawet o 300 złotych, w zależności od tego, czy pokój znajduje się w mieszkaniu 2- czy 3-pokojowym. Wśród ogłoszeń nie brakuje także dużo wyższych cen, które średnio wahają się między 800 a 900 złotych.

Robert Sawina nie jest już menedżerem Apatora Toruń! Wiemy, kto go zastąpi

Pierwszy kurs tramwaju na Jar! To była próbna jazda po całej nowej trasie

Nawet 1200 złotych za pokój – tyle żądają właściciele

Część z nich ma już wliczone opłaty, część nie. Warto jest więc być czujnym podczas zawierania umów oraz czytania ogłoszeń, w których powinny być zawarte wszelkie informacje. Za pokój przy kampusie w nowoczesnym standardzie można zapłacić nawet 1250 złotych – to cena za jedną osobę bez uwzględnienia opłat eksploatacyjnych. Za całość student musi zapłacić 1600 złotych. Dla porównania w akademiku cena za 1-osobowy pokój 650 złotych w metrażu mniejszym oraz 750 złotych w większym metrażu lub w pokoju z łazienką. 800 złotych należy zapłacić za pokój w podwyższonym standardzie. Pokój dla osoby z niepełnosprawnością kosztuje 600 złotych (dane na 2023 rok za UMK, ZR-148-2023-zal-1-4.xlsx (live.com) ).

Pokój dwuosobowy – taniej niż w akademiku?

Pokoje dwuosobowe kuszą niższymi kosztami. Jest to dobre rozwiązanie choćby dla par, które nie mogą pozwolić sobie na wynajęcie większego metrażu. Ceny za tego typu pokój zaczynają się już od 550 złotych na osobę , lecz i w tym przypadku należy doliczyć opłaty za media. Im lepszy standard i większy metraż, tym cena jest wyższa. Za pokój dwuosobowy w akademiku student zapłaci 480 złotych . Jeśli wybierze wariant o zwiększonym metrażu, koszt wzrasta do 550 złotych, za podwyższony standard należy zapłacić 600 złotych, a za miejsce w pokoju 3-osobowym 400 złotych.

Kawalerka – jakie koszty trzeba pokryć za wynajem?

Kawalerki cieszą się ogromną popularnością wśród studentów. Zapewniają prywatność i dają niepowtarzalny komfort. Ich ceny uzależnione są od metrażu, standardu oraz lokalizacji. Za kawalerkę w centrum miasta zapłaci się od 1300 do nawet 2000 złotych, a cena ta zwykle nie obejmuje opłat za media. Podobne koszty występują choćby przy kampusie. W oddalonych od centrum i UMK dzielnicach wynajem zwykle jest niższy. Student może tam znaleźć kawalerkę już od 900 złotych, doliczając do tego opłaty eksploatacyjne, lecz średnią ceną za kawalerkę dalej od centrum jest ok. 1100 złotych.