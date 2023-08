Toruń. Uśmiech, łzy i wiele intencji. Pielgrzymi po raz 45. ruszyli na Jasną Górę

45. Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę ruszyła

To już tradycja dla wielu z nich. W piątkowy poranek pielgrzymi z diecezji toruńskiej wyruszyli z katedry pw. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, by pokonać setki kilometrów i dotrzeć na Jasną Górę. Niektórzy z nich idą po raz pierwszy, dla innych to już coroczne przeżycie. Jak podkreślają jednak oni sami – każdy jest mile widziany, bo przyświeca im jeden cel – spotkać się z Matką i zanieść jej intencje, własne i wszystkich tych, którzy ich potrzebują. Do pielgrzymów z diecezji toruńskiej dołączyła również 43. Pielgrzymka Ziemi Lubawskiej z grupami z Działdowa, Nowego Miasta Lubawskiego, Brodnicy i Lubawy. Kierownikiem pielgrzymki jest ks. Bartłomiej Surdykowski z parafii św. Antoniego w Toruniu.

Różne kolory – różne miasta

Pielgrzymowanie z różnych miejsc diecezji rozpoczęło się już 1 sierpnia. W Toruniu spotkały się wszystkie grupy, by na wspólnej mszy świętej otrzymać błogosławieństwo na dalszą drogę, a także po to, by przejść wspólnie po raz pierwszy nie przez poligon wojskowy, a przez Aleksandrów Kujawski, gdzie na podróżników czekać będzie odpoczynek. Różne kolory koszulek pielgrzymów świadczą o tym, skąd wyruszyli w drogę. Grupa Biała, Niebieska, Żółta oraz Brązowa to pielgrzymi z Torunia, grupa Pomarańczowa ruszyła z Grudziądza, Zieloni natomiast z Wąbrzeźna, Jabłonowa Pomorskiego oraz okolicznych miejscowości. Pod katedrą można było spotkać nie tylko pielgrzymów, ale i ich bliskich, którzy ze łzami i dumą w oczach żegnali ich, prosząc o bezpieczne dotarcie.