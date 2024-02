Studniówka 2024. Taka była zabawa maturzystów z Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu

Studniówka 2024. Maturzyści z Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu wrócili do tradycji

Zespół Szkół Technicznych to dawna "budowlanka". Siedzibę ma przy ulicy Legionów.

Maturzyści z Zespołu Szkół Technicznych po kilku latach przerwy wrócili do tradycyjnego terminu studniówki. W roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 były one organizowane w listopadzie. Wypadały więc około 200 dni przed maturą. Wynikało to z obawy przed kolejnym atakiem koronawirusa na początku roku kalendarzowego, a więc w czasie, gdy takie bale zwyczajowo się odbywają.