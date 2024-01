Studniówka 2024. W Toruniu maturzyści z jednej ze szkół zrezygnowali z zabawy

Testy diagnostyczne z wydawnictwem Nowa Era odbywają się w styczniu 2024 roku. Pierwszy egzamin, do którego przystąpili uczniowie to matura próbna z języka polskiego. Rozpoczęła się ona 4 stycznia o…

Studniówki w Toruniu: najpopularniejszy jest "Filmar"

"Filmar" to nieustająco najpopularniejsze miejsce, w którym są organizowane w Toruniu studniówki. Oprócz wspomnianych maturzystów z VII LO i ZSMEiE odbędzie się tu bal tych z II LO, III LO, Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO. W przypadku tej ostatniej placówki studniówki będą tradycyjnie dwie - 26 i 27 stycznia.

Studniówkę "U Jagody" w Warszewicach oprócz uczniów z ZSE mieć też będą ci z VI LO, IX LO oraz Zespołu Szkół Technicznych. ZST wraca po kilku latach przerwy do tradycyjnego terminu studniówki. W roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 były one organizowane w listopadzie. Wypadały więc około 200 dni przed maturą. Wynikało to z obawy przed kolejnym atakiem koronawirusa na początku roku kalendarzowego, a więc w czasie, gdy takie bale zwyczajowo się odbywają.