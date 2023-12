Podaruj ciszę. Szkoła Podstawowa nr 16 w Toruniu dołączyła do akcji, która edukuje o szkodliwości hałasu na zdrowie nie tylko ludzi

Fajerwerki szkodzą nie tylko zwierzętom

„Podaruj ciszę” to projekt działający w całej Polsce. Jego działania opierają się głównie na uświadamianiu o szkodliwości hałasu z najróżniejszych źródeł. W okresie noworocznym większość ludzi zwraca na hałas większą uwagę niż na co dzień ze względu na fajerwerki, które pojawiają się wówczas w sklepach. I choć ich wystrzeliwanie w miejscach publicznych według prawa możliwe jest wyłącznie 31 grudnia i 1 stycznia, nie brakuje osób, które nie stosują się do tego przepisu.

O szkodliwy wpływie fajerwerków nie tylko na przyrodę czy zwierzęta mówi się już od dawna. Coraz częściej jednak przy tej okazji wspomina się o ich szkodliwości także na ludzi – i bynajmniej nie chodzi tu o konsekwencje, z jakimi można się spotkać podczas ich użytkowania, choć one są równie druzgocące. Każdego roku służby medyczne spotykają się z poparzeniami, rozerwaną skórą czy innymi zdrowotnymi konsekwencjami użytkowania w nieodpowiedzialny sposób petard. Coraz częściej jednak wspomina się także o tym, że osoby w spektrum autyzmu są nadwrażliwe na hałas, a każdy wybuch powoduje u nich stres, co nierzadko przekłada się na rodzącą się autoagresję i niekontrolowany wybuch negatywnych emocji. Sięgając po petardy, należy mieć więc na uwadze to, że można poważnie zaszkodzić nie tylko środowisku, ale także ludziom.