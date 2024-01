Zwolnienia podatkowe się zmienią! Będzie jeszcze gorzej? Kto straci od 1 stycznia 2024 redpp

Pracownicy mogli liczyć na wysokie zwolnienia w ramach świadczeń tylko do końca ubiegłego, 2023 roku. Od 1 stycznia 2024 roku powróciły stare limity, które jednocześnie nie uwzględniły inflacji z ostatnich lat. To zaś sprawia, że realnie zwolnienia podatkowe będą o wiele mniej korzystne. Co dokładnie się zmieni?